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Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции

Киев • УНН

 • 3058 просмотра

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила, что будет участвовать в президентских выборах. Она отметила, что исполнение наказания с электронным браслетом будет приостановлено до апелляции.

Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ле Пен сказала, что исполнение её наказания, которое включает ношение электронного браслета, будет приостановлено до подачи апелляции в Кассационный суд, высшую судебную инстанцию Франции.

"У меня есть возможность подать апелляцию в Кассационный суд... и это приостановит действие решения. Поэтому я буду вести кампанию без электронного браслета", — сказала она.

Напомним

Французский апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен, но открыл ей возможность баллотироваться на президентских выборах в следующем году, если она будет носить электронный браслет слежения.

Антонина Туманова

Новости Мира
Марин Ле Пен
Reuters
Франция