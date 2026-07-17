В результате удара КАБ по Изюму пострадали двое детей и мужчина
Киев • УНН
российская авиабомба ранила 8-летнего мальчика, 16-летнюю девушку и 40-летнего мужчину. Пострадавшие получают медицинскую помощь.
В Изюме Харьковской области в результате российского авиаудара управляемой авиабомбой пострадали двое детей и мужчина. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки 8-летний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка получила ранения осколками стекла.
Также стеклянными осколками был ранен 40-летний мужчина.
Сейчас медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Информация о последствиях российского удара уточняется
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