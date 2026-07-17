В результате удара КАБ по Изюму пострадали двое детей и мужчина

В Изюме Харьковской области в результате российского авиаудара управляемой авиабомбой пострадали двое детей и мужчина. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По его словам, в результате атаки 8-летний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка получила ранения осколками стекла.

Также стеклянными осколками был ранен 40-летний мужчина.

Сейчас медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Информация о последствиях российского удара уточняется