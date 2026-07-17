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россия пытается создать "зону контроля" вдоль всей границы с Украиной - Трегубов

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

российские войска ищут новые участки для проникновения малыми пехотными группами. Наиболее напряженная ситуация на Лиманском и Купянском направлениях.

россия пытается создать "зону контроля" вдоль всей границы с Украиной - Трегубов
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

российские войска пытаются расширить свое присутствие вдоль государственной границы Украины, используя тактику малых штурмовых групп и ища новые участки для проникновения. Наиболее напряженной ситуация остается на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНН.

Детали

По словам Трегубова, российское командование не отказывается от попыток создать так называемую "зону контроля" вдоль всей украинской границы. Для этого оккупанты постоянно ищут новые направления, где могут продвинуться небольшими пехотными группами.

Сейчас одним из таких участков является район Казачьей Лопани на Харьковщине. Ранее аналогичные попытки проникновения фиксировались также возле Дегтярного и Сотницкого Казачка.

россияне делают то же, что и делали - бьются головой об те же стены, но голова у них достаточно крепкая. Сейчас враг находится на пике летней наступательной кампании

- сказал Трегубов.

По словам спикера, враг имеет достаточный запас боеприпасов и резервов, а также существенно увеличил применение управляемых авиационных бомб.

В то же время, несмотря на интенсивность атак, украинским защитникам удается сдерживать наступление благодаря подготовленной обороне и современным средствам поражения.

И останавливаются они, в первую очередь, за счет хорошо оборудованных позиций и эффективно налаженной линии дронов, эффективно налаженной kill-зоны. Конечно, есть и минусы - они все еще имеют большое численное преимущество

- подчеркнул спикер.

Трегубов также пояснил, что оккупанты практически отказались от применения больших колонн бронетехники, ведь такая техника уничтожается еще на подступах к украинским позициям.

Они не рискуют использовать большие колонны бронетехники, потому что их уничтожают еще до выхода на рубежи атаки. Именно поэтому россияне продолжают действовать малыми пехотными группами

- отметил он.

По словам спикера, такая тактика останется основной для российских войск как минимум до тех пор, пока на поле боя не произойдет существенный технологический перелом, который изменит характер боевых действий.

За сутки на фронте произошло 249 боевых столкновений - Генштаб ВСУ17.07.2026, 09:41 • 2480 просмотров

Андрей Тимощенков

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