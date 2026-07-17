За сутки на фронте произошло 249 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

В течение минувших суток, 16 июля, на линии фронта зафиксировали 249 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, применил 9920 дронов-камикадзе и совершил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 31 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта врага. Общие потери российских захватчиков составили 1370 человек.

Также обезврежено четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, семь реактивных систем залпового огня, четыре средства ПВО, один вертолет, три ракеты, 13 наземных робототехнических комплексов, 1879 беспилотных летательных аппаратов, 489 единиц автомобильной техники и четыре единицы специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях минувших суток оккупанты нанесли один авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, совершили 65 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Хатнее, Казачья Лопань, Гоптовка, Радьковка, Вильча и Березники.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в районе Колесниковки и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Новомихайловка и в сторону населенных пунктов Лиман, Диброва и Озерное.

На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Николаевка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Долгой Балки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Новоподгородное, Родинское, Васильевка, Котлино и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка, Кучеров Яр.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 17 атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цветково, Чаривное, Горькое и Воздвижевка.

На Ореховском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Белогорья, Щербаков, Малых Щербаков и в сторону Новоандреевки и Приморского.

Над Украиной обезвредили 5 из 8 ракет и 115 из 130 дронов, запущенных рф