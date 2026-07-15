Враг нанес комбинированный удар по Изюму в Харьковской области, есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
В ночь на 15 июля российские войска атаковали Изюм КАБами и "шахедами". Повреждены гражданские объекты и частные дома, предварительно есть пострадавшие.
Враг в ночь на среду, 15 июля, нанес комбинированный удар ориентировочно КАБами и БПЛА типа "шахед" по городу Изюм Харьковской области. Об этом сообщает Изюмская МВА, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что есть повреждения и разрушения гражданских объектов, имущества коммунальных предприятий, сельскохозяйственной техники, частных домов, возникли пожары.
Также предварительно есть пострадавшие. Последствия устанавливаются
Напомним
В воскресенье, 5 июля, российские войска нанесли удар по городу Изюм Харьковской области. Трое человек получили травмы, один человек погиб.
Число пострадавших в Изюме возросло до четырех после ракетного удара рф по АЗС05.07.26, 17:32 • 5250 просмотров