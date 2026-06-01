На Харьковщине будут судить 13 коллаборантов за пытки, похищения и убийства во время оккупации Изюма

В суд передан обвинительный акт в отношении 13 лиц, обвиняемых в похищениях, пытках и убийствах гражданских во время оккупации Изюма в Харьковской области в 2022 году. Среди фигурантов - военные подконтрольных рф формирований и представители оккупационных структур. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении 13 лиц, причастных к похищениям, пыткам и убийствам мирных жителей во время оккупации Изюма - говорится в сообщении.

Среди обвиняемых - 11 военнослужащих подконтрольного рф формирования "лнр", а также депутат "лнр" и глава "союза кинематографистов днр". В 2022 году они похищали местных жителей, незаконно удерживали их, избивали и угрожали расправой, пытаясь получить информацию об украинских военных, ветеранах АТО и людях, которые помогали Силам обороны.

Издевательства над потерпевшими фиксировали на видео, а записи использовали для создания пропагандистских сюжетов о якобы "борьбе с бандеровцами".

Один из эпизодов касается убийства 46-летнего пластуна и помощника депутата Изюмского городского совета. После задержания и избиения оккупанты убили мужчину, а его тело оставили возле железнодорожного переезда.

Всем обвиняемым инкриминируют государственную измену и нарушение законов и обычаев войны. Все они находятся в розыске.

Двенадцать псевдодепутатов "днр" от "единой россии" получили подозрения за коллаборационизм