Двенадцать псевдодепутатов "днр" от "единой россии" получили подозрения за коллаборационизм

Подозрения в коллаборационной деятельности получили 12 жителей оккупированной части Донетчины, которые после участия в незаконных "выборах" от "единой россии" вошли в состав псевдоорганов власти "днр" и способствуют их функционированию. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 12 жителям оккупированной части Донетчины. Среди них — 7 мужчин и 5 женщин, которые в сентябре 2023 года приняли участие в незаконных "выборах", организованных оккупационными властями - говорится в сообщении.

Отмечается, что они баллотировались от партии "единая россия" и после получения мандатов вошли в состав незаконных органов власти "днр". Пятеро стали так называемыми депутатами "амвросиевской", "шахтерской", "ясиноватской" и "волновахской" муниципальных советов, остальные — "донецкого", "дебальцевского", "енакиевского", "снежнянского" и "горловского" городских советов.

Также установлено, что двое подозреваемых еще до полномасштабного вторжения были депутатами органов местного самоуправления Украины — Амвросиевского районного и Снежнянского городского советов. Им сообщил о подозрении руководитель Донецкой областной прокуратуры.

Еще двое фигурантов вошли в состав псевдокомитетов "по бюджету, финансам и экономической политике" и "по вопросам управления, муниципальной собственности, земельных отношений и охраны окружающей среды". Еще один возглавил "комитет по вопросам социальной и молодежной политики".

Псевдодепутаты участвуют в заседаниях оккупационных "советов", голосуют за решения в пользу рф, занимаются вопросами бюджета, коммунального имущества, земельных ресурсов и распространяют российские пропагандистские нарративы среди населения.

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

