Судья рф получил подозрение за приговор украинскому военнопленному
Киев • УНН
Судья рф приговорил бойца 17-й бригады к 15 годам тюрьмы за участие в войне. Офис Генпрокурора объявил ему подозрение за нарушение законов и обычаев войны.
Судья рф получил подозрение за приговор украинскому военнопленному. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подозреваемый проигнорировал требования международного гуманитарного права, передает УНН.
Детали
По данным следствия, судья 2-го Западного окружного военного суда рф вынес незаконный приговор украинскому военнопленному - бойцу 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушко.
Украинский военный попал в плен в октябре 2024 года. После этого российский суд приговорил украинского защитника к 15 годам лишения свободы, фактически за участие в международном вооруженном конфликте на стороне Украины
Подозреваемый проигнорировал требования международного гуманитарного права, в частности положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Судье рф сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
