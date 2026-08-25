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Российские удары в Черниговской области за сутки оставили 38 пострадавших

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Российские войска атаковали Черниговскую область 45 раз, ранив 38 человек. Повреждены дома, предприятия, автомобили и критическая инфраструктура.

Российские удары в Черниговской области за сутки оставили 38 пострадавших

Российские войска в течение суток нанесли 45 ударов по Черниговской области. В результате вражеских атак пострадали 38 человек. В Чернигове и области повреждены жилые и административные здания, предприятия, автомобили и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус во вторник в соцсетях, передает УНН.

Детали

"В результате российских атак по Черниговской области в течение суток пострадали 38 человек. Враг нанес 45 ударов по области. 16 атак — с применением ударных БпЛА различных типов, 22 — FPV-дронами в приграничье. По состоянию на сегодняшнее утро известно о 25 пострадавших в результате вчерашнего удара по многоэтажке в Чернигове. В больнице остается 61-летняя женщина. Еще 24 человека получили помощь медиков и лечатся амбулаторно", — говорится в сообщении чиновника.

По его словам, на месте попадания сейчас работают коммунальные и аварийные службы. Из-за взрыва также пострадало остекление в соседних жилых и административных зданиях, а также были повреждены более 20 автомобилей.

"Вечером враг атаковал Мену. Ударный дрон попал в здание в самом центре города — там расположены операторы связи. Известно о 12 пострадавших, среди них четверо подростков. Трех человек госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Взрывом повреждены окна в соседней многоэтажке, административных зданиях, магазинах и частных домах. Еще один абсолютно циничный удар россиян — центр города, много людей, вокруг исключительно гражданские объекты", — говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющимся данным, с вечера и в течение ночи российские войска атаковали Корюковку беспилотниками типов "Гербера" и "Герань". Зафиксированы попадания на территории нескольких местных предприятий.

"Пострадали склады, хозяйственные постройки, грузовой транспорт. Спасатели 5 раз выезжали тушить пожары. В результате одного из попаданий пострадала 15-летняя девушка — ее доставили в областную детскую больницу с акубаротравмой", — заявил Вячеслав Чаус.

В Чернигове в течение дня также были попадания ударных дронов по деревообрабатывающему предприятию, региональному ландшафтному парку "Яловщина" и открытой территории. В соседних общинах горела сухая растительность, а взрывной волной были повреждены дома и автомобиль.

В течение суток также зафиксировали попадания по объектам критической инфраструктуры в области, отметил Чаус.

Россияне атаковали центр Мены в Черниговской области, ранены 12 человек, среди них 4 детей24.08.26, 23:35 • 3044 просмотра

Алла Киосак

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