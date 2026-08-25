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Російські удари на Чернігівщині за добу залишили 38 постраждалих

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Російські війська атакували Чернігівщину 45 разів, поранивши 38 людей. Пошкоджені будинки, підприємства, авто та критична інфраструктура.

Російські удари на Чернігівщині за добу залишили 38 постраждалих

Російські війська протягом доби завдали 45 ударів по Чернігівщині. Внаслідок ворожих атак постраждали 38 людей. У Чернігові та області пошкоджені житлові й адміністративні будівлі, підприємства, автомобілі та об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у вівторок у соцмережах, передає УНН.

Деталі

"Внаслідок російських атак по Чернігівщині протягом доби постраждали 38 людей. Ворог завдав 45 ударів по області. 16 атак – із застосуванням ударних БпЛА різних типів, 22 – FPV-дронами у прикордонні. Станом на сьогоднішній ранок відомо про 25 постраждалих внаслідок вчорашнього удару по багатоповерхівці у Чернігові. У лікарні залишається 61-річна жінка. Ще 24 людини отримали допомогу медиків та лікуються амбулаторно", – йдеться у дописі посадовця.

За його словами, місці влучання наразі працюють комунальні та аварійні служби. Через вибух також постраждало скління у сусідніх житлових та адміністративних будівлях і було пошкоджено понад 20 автівок.

"Увечері ворог атакував Мену. Ударний дрон влучив у будівлю в самому центрі міста – там розташовані оператори зв’язку. Відомо про 12 постраждалих людей, четверо підлітків серед них. Трьох людей ушпиталили, вони у стані середньої тяжкості. Вибухом пошкоджені вікна у сусідній багатоповерхівці, адмінбудівлях, магазинах і приватних будинках. Ще один абсолютно цинічний удар росіян – середмістя, багато людей, суто цивільні об’єкти навколо", – йдеться у дописі.

Крім того, за наявними даними, з вечора та протягом ночі російські війська атакували Корюківку безпілотниками типів "Гербера" та "Герань". Зафіксовано влучання на території кількох місцевих підприємств.

"Постраждали склади, господарські споруди, вантажний транспорт. Рятувальники 5 разів виїжджали гасити пожежі. Внаслідок одного з влучань постраждала 15-річна дівчина – її доправили до обласної дитячої лікарні з акубаротравмою", – заявив В’ячеслав Чаус.

У Чернігові протягом дня також були влучання ударних дронів по деревообробному підприємству, регіональному ландшафтному парку "Ялівщина" та відкритій території. У сусідніх громадах горіла суха рослинність, а вибуховою хвилею пошкодило оселі та автомобіль.

Протягом доби також зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури в області, зазначив Чаус.

росіяни атакували центр Мени на Чернігівщині, поранено 12 людей, серед них 4 діти24.08.26, 23:35 • 3012 переглядiв

Алла Кіосак

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