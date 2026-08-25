Чернигов россияне атаковали более чем 10 дронами: повреждены инфраструктура и склады, есть пострадавшие
Киев • УНН
россия атаковала Чернигов более чем 10 дронами. Повреждены критическая инфраструктура и склады, три человека получили лёгкие травмы.
Сегодня Чернигов подвергся массированной атаке рф более чем 10 дронами, повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения, известно о 3 пострадавших, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня враг атаковал город более чем 10 БПЛА. В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения. Три человека получили травмы лёгкой степени
По его словам, в настоящее время продолжается обследование частного сектора.
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