Чернигов россияне атаковали более чем 10 дронами: повреждены инфраструктура и склады, есть пострадавшие

Сегодня Чернигов подвергся массированной атаке рф более чем 10 дронами, повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения, известно о 3 пострадавших, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня враг атаковал город более чем 10 БПЛА. В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения. Три человека получили травмы лёгкой степени - написал Брыжинский.

По его словам, в настоящее время продолжается обследование частного сектора.

Российские удары в Черниговской области за сутки оставили 38 пострадавших