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Чернигов россияне атаковали более чем 10 дронами: повреждены инфраструктура и склады, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 902 просмотра

россия атаковала Чернигов более чем 10 дронами. Повреждены критическая инфраструктура и склады, три человека получили лёгкие травмы.

Чернигов россияне атаковали более чем 10 дронами: повреждены инфраструктура и склады, есть пострадавшие

Сегодня Чернигов подвергся массированной атаке рф более чем 10 дронами, повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения, известно о 3 пострадавших, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня враг атаковал город более чем 10 БПЛА. В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения. Три человека получили травмы лёгкой степени

- написал Брыжинский.

По его словам, в настоящее время продолжается обследование частного сектора.

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Юлия Шрамко

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