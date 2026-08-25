Чернігів росіяни атакували понад 10 дронами: пошкоджено інфраструктуру і склади, є постраждалі

Чернігів сьогодні зазнав масованої атаки рф понад 10 дронами, є пошкодження критичної інфраструктури та складів, відомо про 3 постраждалих, повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні ворог атакував місто більш ніж 10 БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Троє людей отримали травми легкого ступеня - написав Брижинський.

З його слів, наразі триває обстеження приватного сектору.

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