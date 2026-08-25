Чернігів росіяни атакували понад 10 дронами: пошкоджено інфраструктуру і склади, є постраждалі
Київ • УНН
росія атакувала Чернігів понад 10 дронами. Пошкоджено критичну інфраструктуру та склади, троє людей зазнали легких травм.
Чернігів сьогодні зазнав масованої атаки рф понад 10 дронами, є пошкодження критичної інфраструктури та складів, відомо про 3 постраждалих, повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні ворог атакував місто більш ніж 10 БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Троє людей отримали травми легкого ступеня
З його слів, наразі триває обстеження приватного сектору.
Російські удари на Чернігівщині за добу залишили 38 постраждалих25.08.26, 11:59 • 2246 переглядiв