россия атаковала транспортную инфраструктуру Чернигова
Киев • УНН
В Чернигове российский удар повредил транспортную инфраструктуру.
россия атаковала транспортную инфраструктуру в Чернигове, сообщили в Черниговском городском совете в пятницу в социальных сетях, пишет УНН.
Враг нанес удар по транспортной инфраструктуре на территории Чернигова
Как указали в горсовете, предварительно, обошлось без пострадавших.
Дополнение
По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки враг совершил 3 обстрела в 2 населённых пунктах Черниговской области.
Вчера около 5 часов утра в результате попадания вражеского БПЛА в Черниговском районе повреждены дома отдыха. Люди не пострадали. В городе Семёновка Новгород-Северского района произошло попадание FPV-дрона в проезжую часть, в результате чего повреждены фасад и окна 2 жилых и 1 нежилого дома. Пострадавших нет.