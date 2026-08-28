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россия атаковала транспортную инфраструктуру Чернигова

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В Чернигове российский удар повредил транспортную инфраструктуру.

россия атаковала транспортную инфраструктуру Чернигова

россия атаковала транспортную инфраструктуру в Чернигове, сообщили в Черниговском городском совете в пятницу в социальных сетях, пишет УНН.

Враг нанес удар по транспортной инфраструктуре на территории Чернигова

- сообщили в Черниговском горсовете.

Как указали в горсовете, предварительно, обошлось без пострадавших.

Дополнение

По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки враг совершил 3 обстрела в 2 населённых пунктах Черниговской области.

Вчера около 5 часов утра в результате попадания вражеского БПЛА в Черниговском районе повреждены дома отдыха. Люди не пострадали. В городе Семёновка Новгород-Северского района произошло попадание FPV-дрона в проезжую часть, в результате чего повреждены фасад и окна 2 жилых и 1 нежилого дома. Пострадавших нет.

Юлия Шрамко

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