росія атакувала транспортну інфраструктуру Чернігова
Київ • УНН
У Чернігові російський удар пошкодив транспортну інфраструктуру.
росія атакувала транспортну інфраструктуру у Чернігові, повідомили у Чернігівській міській раді у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі на території Чернігова
Як вказали у міськраді, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Доповнення
За даними ГУНП в області, минулої доби ворог здійснив 3 обстріли у 2 населених пунктах Чернігівської області.
Вчора близько 5-ї ранку внаслідок влучання ворожого БпЛА у Чернігівському районі пошкоджені будинки для відпочинку. Люди не постраждали. У місті Семенівка Новгород-Сіверського району відбулося влучання FPV-дрону у проїжджу частину, внаслідок чого пошкоджено фасад та вікна 2 житлових і 1 нежитлового будинків. Без потерпілих.