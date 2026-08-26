рф повторно атаковала Чернигов: есть пострадавшие, под завалами могут находиться работники склада
Киев • УНН
россия повторно ударила по Чернигову, повредив склад. Два человека травмированы, под завалами могут находиться работники.
Чернигов вновь подвергся атаке со стороны рф после утреннего вражеского удара, в результате которого погибли ребёнок и женщина, сообщил в среду глава Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, добавив, что известно о двух пострадавших, а под завалами могут находиться сотрудники повреждённого склада, пишет УНН.
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"Враг повторно нанёс удар по городу. В результате атаки повреждено складское помещение. Есть пострадавшие: 2 человека получили травмы. Под завалами могут находиться сотрудники склада", - написал Брыжинский в Telegram.
По его словам, информация уточняется.
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