рф повторно атакувала Чернігів: є постраждалі, під завалами можуть бути працівники складу
Київ • УНН
росія повторно вдарила по Чернігову, пошкодивши склад. Двоє людей травмовані, під завалами можуть перебувати працівники.
Чернігів знову зазнав атаки рф після ранішого ворожого удару, що забрав життя дитини і жінки, повідомив у середу голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, додавши, що відомо про двох постраждалих і під завалами можуть перебувати працівники пошкодженого складу, пише УНН.
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"Ворог повторно завдав удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення. Є постраждалі: 2 людини травмовано. Під завалами можуть перебувати працівники складу", - написав Брижинський в Telegram.
Інформація, з його слів, уточнюється.
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