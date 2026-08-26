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Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували

Київ • УНН

 • 13649 перегляди

Ранковий російський удар знищив будинок у Чернігові. Загинули 49-річна жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну госпіталізували.

Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували

Внаслідок ранкового удару російських військ по Чернігову загинула дитина та жінка, є поранені. Про це повідомила Чернігівська міська рада, пише УНН.

Деталі

Під час атаки загорівся приватний житловий будинок, який фактично повністю знищило вогнем. Також пошкоджені господарські будівлі, а пожежа виникла в магазині, розташованому поруч.

Попередньо, на момент удару в будинку перебували троє людей. 14-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.

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Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.

У Чернігівській міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблих, зазначивши, що черговий удар російських військ забрав життя цивільних.

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Степан Гафтко

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