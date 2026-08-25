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У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей

Київ • УНН

 • 5130 перегляди

У Піщанці загинула одна людина, ще 11 постраждали через вибух. Зруйновано три будинки, 15 пошкоджено, людей евакуювали.

У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей

У селі Піщанка на Дніпропетровщині внаслідок "воєнного злочину" одна людина загинула, ще 11 поранено. Про це повідомив начальник Дніпропетровської  обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН

Працюю у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину. Провів нараду з правоохоронцями, рятувальниками, представниками місцевої влади та профільних служб. Заслухав доповіді. Поставив першочергові задачі. На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранених. Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали 

- повідомив Ганжа. 

Він додав, що доручив місцевій владі максимально швидко організувати ліквідацію наслідків. Правоохоронцям – забезпечити порядок, охорону вцілілого майна та документування воєнного злочину.

У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від людей про пошкоджене майно. Доступ до небезпечної території обмежений. На місці – слідчі, криміналісти та всі необхідні служби 

- додав Ганжа. 

Нагадаємо 

Сьогодні вдень російські окупанти скинули на Краматорськ 9 авіабомб. Кількість поранених зросла до 24, серед них — двомісячне немовля. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Евакуація
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Війна в Україні
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Дніпропетровська область
Краматорськ