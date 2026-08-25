У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей

У селі Піщанка на Дніпропетровщині внаслідок "воєнного злочину" одна людина загинула, ще 11 поранено. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Працюю у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину. Провів нараду з правоохоронцями, рятувальниками, представниками місцевої влади та профільних служб. Заслухав доповіді. Поставив першочергові задачі. На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранених. Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали - повідомив Ганжа.

Він додав, що доручив місцевій владі максимально швидко організувати ліквідацію наслідків. Правоохоронцям – забезпечити порядок, охорону вцілілого майна та документування воєнного злочину.

У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від людей про пошкоджене майно. Доступ до небезпечної території обмежений. На місці – слідчі, криміналісти та всі необхідні служби - додав Ганжа.

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