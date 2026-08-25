В селе в Днепропетровской области прогремел взрыв: власти заявили о "военном преступлении" и эвакуации людей

В селе Песчанка Днепропетровской области в результате "военного преступления" один человек погиб, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

Работаю в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления. Провел совещание с правоохранителями, спасателями, представителями местных властей и профильных служб. Заслушал доклады. Поставил первоочередные задачи. На данный момент известно об одном человеке, погибшем из-за взрыва. Еще 11 раненых. Три частных дома разрушены, 15 – повреждены. Людей из эпицентра взрыва эвакуировали - сообщил Ганжа.

Он добавил, что поручил местным властям максимально быстро организовать ликвидацию последствий. Правоохранителям – обеспечить порядок, охрану уцелевшего имущества и документирование военного преступления.

В Песчанке работает мобильный штаб полиции. Там принимают заявления от людей о поврежденном имуществе. Доступ к опасной территории ограничен. На месте – следователи, криминалисты и все необходимые службы - добавил Ганжа.

Напомним

Сегодня днем российские оккупанты сбросили на Краматорск 9 авиабомб. Количество раненых возросло до 24, среди них — двухмесячный младенец.