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В селе в Днепропетровской области прогремел взрыв: власти заявили о "военном преступлении" и эвакуации людей

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Песчанке погиб один человек, ещё 11 пострадали из-за взрыва. Разрушены три дома, 15 повреждены, людей эвакуировали.

В селе в Днепропетровской области прогремел взрыв: власти заявили о "военном преступлении" и эвакуации людей

В селе Песчанка Днепропетровской области в результате "военного преступления" один человек погиб, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской  областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН

Работаю в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления. Провел совещание с правоохранителями, спасателями, представителями местных властей и профильных служб. Заслушал доклады. Поставил первоочередные задачи. На данный момент известно об одном человеке, погибшем из-за взрыва. Еще 11 раненых. Три частных дома разрушены, 15 – повреждены. Людей из эпицентра взрыва эвакуировали 

- сообщил Ганжа. 

Он добавил, что поручил местным властям максимально быстро организовать ликвидацию последствий. Правоохранителям – обеспечить порядок, охрану уцелевшего имущества и документирование военного преступления.

В Песчанке работает мобильный штаб полиции. Там принимают заявления от людей о поврежденном имуществе. Доступ к опасной территории ограничен. На месте – следователи, криминалисты и все необходимые службы 

- добавил Ганжа. 

Напомним 

Сегодня днем российские оккупанты сбросили на Краматорск 9 авиабомб. Количество раненых возросло до 24, среди них — двухмесячный младенец. 

Павел Башинский

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