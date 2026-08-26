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Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
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Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали

Киев • УНН

 • 6336 просмотра

Утренний российский удар уничтожил дом в Чернигове. Погибли 49-летняя женщина и 4-летняя девочка, 14-летнюю госпитализировали.

Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали

В результате утреннего удара российских войск по Чернигову погибли ребёнок и женщина, есть раненые. Об этом сообщила Черниговский городской совет, пишет УНН.

Детали

Во время атаки загорелся частный жилой дом, который огонь фактически полностью уничтожил. Также повреждены хозяйственные постройки, а пожар возник в расположенном рядом магазине.

Предварительно, на момент удара в доме находились трое людей. 14-летнюю девочку госпитализировали.

В селе в Днепропетровской области прогремел взрыв: власти заявили о "военном преступлении" и эвакуации людей25.08.26, 22:11 • 16952 просмотра

Во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.

В Черниговском городском совете выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив, что очередной удар российских войск унёс жизни мирных жителей.

В Краматорске число раненых в результате атаки рф возросло до 2425.08.26, 19:36 • 23640 просмотров

Степан Гафтко

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