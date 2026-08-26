Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
Киев • УНН
Утренний российский удар уничтожил дом в Чернигове. Погибли 49-летняя женщина и 4-летняя девочка, 14-летнюю госпитализировали.
В результате утреннего удара российских войск по Чернигову погибли ребёнок и женщина, есть раненые. Об этом сообщила Черниговский городской совет, пишет УНН.
Детали
Во время атаки загорелся частный жилой дом, который огонь фактически полностью уничтожил. Также повреждены хозяйственные постройки, а пожар возник в расположенном рядом магазине.
Предварительно, на момент удара в доме находились трое людей. 14-летнюю девочку госпитализировали.
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Во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.
В Черниговском городском совете выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив, что очередной удар российских войск унёс жизни мирных жителей.
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