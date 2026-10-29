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В Чернигове 30 октября объявлено Днём траура по погибшим в результате российских ударов

Киев • УНН

 • 650 просмотра

В Чернигове 30 октября почтят память четырёх жителей, погибших из-за российских ударов 21, 23 и 29 октября. Развлекательные мероприятия будут запрещены.

В Чернигове 30 октября объявлено Днём траура по погибшим в результате российских ударов

30 октября в Чернигове объявлен Днём траура по жителям города, погибшим в результате российских ударов в период с 21 по 29 октября. Об этом сообщает Черниговский городской совет, пишет УНН.

21 октября в результате российского удара по Чернигову погиб 61-летний мужчина. 23 октября в результате атаки на предприятие погиб 68-летний мужчина. 29 октября в результате очередного российского удара по городу погибли две 15-летние девушки

- говорится в сообщении.

В День траура на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и учреждений приспустят Государственный Флаг Украины с чёрной лентой. Также в городе запретят развлекательные и концертные мероприятия, а также трансляцию развлекательной музыки на рынках, в торговых и ресторанных заведениях, а также в общественном транспорте.

С утра удары рф по Днепру, Кременчугу и Чернигову унесли жизни 17 человек, десятки раненых29.10.26, 13:07 • 9598 просмотров

Ольга Розгон

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