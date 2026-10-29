У Чернігові 30 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів
Київ • УНН
У Чернігові 30 жовтня вшанують чотирьох жителів, загиблих через російські удари 21, 23 та 29 жовтня. Розважальні заходи заборонять.
30 жовтня у Чернігові оголошено Днем жалоби за жителями міста, які загинули внаслідок російських ударів у період із 21 до 29 жовтня. Про це повідомляє Чернігівська міська рада, пише УНН.
21 жовтня внаслідок російського удару по Чернігову загинув 61-річний чоловік. 23 жовтня внаслідок атаки на підприємство загинув 68-річний чоловік. 29 жовтня внаслідок чергового російського удару по місту загинули дві 15-річні дівчини
У День жалоби на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою. Також у місті заборонять розважально-концертні заходи та трансляцію розважальної музики на ринках, у торговельних і ресторанних закладах, а також у громадському транспорті.
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