У Чернігові 30 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів

30 жовтня у Чернігові оголошено Днем жалоби за жителями міста, які загинули внаслідок російських ударів у період із 21 до 29 жовтня. Про це повідомляє Чернігівська міська рада, пише УНН.

21 жовтня внаслідок російського удару по Чернігову загинув 61-річний чоловік. 23 жовтня внаслідок атаки на підприємство загинув 68-річний чоловік. 29 жовтня внаслідок чергового російського удару по місту загинули дві 15-річні дівчини - йдеться у повідомленні.

У День жалоби на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою. Також у місті заборонять розважально-концертні заходи та трансляцію розважальної музики на ринках, у торговельних і ресторанних закладах, а також у громадському транспорті.

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