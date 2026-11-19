Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

У четвер, 19 листопада, росіяни завдали ударів по Києву. У Подільському районі загинула одна людина, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Також Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, в середмісті столиці, уламки БПЛА впали на відкритій території.

UPD: фотокореспондент УНН побував на місці ворожого удару.

Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

Нагадаємо

У середу, 18 листопада, на столичному Печерську уламки ворожого безпілотника влучили у 28-поверховий житловий будинок.