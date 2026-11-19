Удар рф по Києву 19 листопада: у Подільському районі загинула людина
Київ • УНН
росіяни завдали ударів по Києву 19 листопада. У Подільському районі загинула людина, уламки БПЛА впали в центрі столиці.
Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН
У четвер, 19 листопада, росіяни завдали ударів по Києву. У Подільському районі загинула одна людина, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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Також Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, в середмісті столиці, уламки БПЛА впали на відкритій території.
UPD: фотокореспондент УНН побував на місці ворожого удару.
Нагадаємо
У середу, 18 листопада, на столичному Печерську уламки ворожого безпілотника влучили у 28-поверховий житловий будинок.