Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

В четверг, 19 ноября, россияне нанесли удары по Киеву. В Подольском районе погиб один человек, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Также Кличко сообщил, что в Шевченковском районе, в центре столицы, обломки БПЛА упали на открытой территории.

UPD: фотокорреспондент УНН побывал на месте вражеского удара.

Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

Напомним

В среду, 18 ноября, на столичном Печерске обломки вражеского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом.