Удар рф по Киеву 19 ноября: в Подольском районе погиб человек
Киев • УНН
россияне нанесли удары по Киеву 19 ноября. В Подольском районе погиб человек, обломки БПЛА упали в центре столицы.
Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН
В четверг, 19 ноября, россияне нанесли удары по Киеву. В Подольском районе погиб один человек, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Также Кличко сообщил, что в Шевченковском районе, в центре столицы, обломки БПЛА упали на открытой территории.
UPD: фотокорреспондент УНН побывал на месте вражеского удара.
Напомним
В среду, 18 ноября, на столичном Печерске обломки вражеского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом.