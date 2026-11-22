У Києві після майже доби аварійно-відновлювальних робіт почали повертати воду мешканцям правого берега столиці. Фахівцям вдалося відновити роботу насосного обладнання, однак водопостачання з'явиться не в усіх будинках одночасно. Про це повідомляє "Київводоканал", передає УНН.

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Мешканцям правобережної частини Києва поступово відновлюють подачу води після аварії, наслідки якої комунальники ліквідовували майже добу.

За інформацією "Київводоканалу", аварійним бригадам вдалося відновити основні технологічні процеси та налагодити роботу насосного обладнання, необхідного для стабільного водопостачання. Наразі тиск у водопровідних мережах поступово підвищується.

Водночас на підприємстві попереджають, що вода повертатиметься до квартир нерівномірно: в одних будинках вона може з'явитися раніше, тоді як мешканцям інших доведеться зачекати.

Відновлення потребує часу: необхідно наповнити мережі та резервуари й відновити нормативний тиск. Тому в різних будинках водопостачання відновлюватиметься поступово - пояснили у "Київводоканалі".

На підприємстві зазначили, що аварійні бригади працювали практично безперервно протягом доби, аби відновити функціонування пошкодженого об'єкта.

Попри відновлення роботи обладнання, точних термінів повної стабілізації водопостачання на правому березі Києва поки не називають. У "Київводоканалі" запевнили, що інформуватимуть споживачів про подальші зміни в роботі системи.

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