В Киеве после почти суток аварийно-восстановительных работ начали возвращать воду жителям правого берега столицы. Специалистам удалось восстановить работу насосного оборудования, однако водоснабжение появится не во всех домах одновременно. Об этом сообщает "Киевводоканал", передает УНН.

Детали

Жителям правобережной части Киева постепенно восстанавливают подачу воды после аварии, последствия которой коммунальщики устраняли почти сутки.

По информации "Киевводоканала", аварийным бригадам удалось восстановить основные технологические процессы и наладить работу насосного оборудования, необходимого для стабильного водоснабжения. В настоящее время давление в водопроводных сетях постепенно повышается.

В то же время на предприятии предупреждают, что вода будет возвращаться в квартиры неравномерно: в одних домах она может появиться раньше, тогда как жителям других придется подождать.

Восстановление требует времени: необходимо наполнить сети и резервуары и восстановить нормативное давление. Поэтому в разных домах водоснабжение будет восстанавливаться постепенно - объяснили в "Киевводоканале".

На предприятии отметили, что аварийные бригады работали практически непрерывно в течение суток, чтобы восстановить функционирование поврежденного объекта.

Несмотря на восстановление работы оборудования, точных сроков полной стабилизации водоснабжения на правом берегу Киева пока не называют. В "Киевводоканале" заверили, что будут информировать потребителей о дальнейших изменениях в работе системы.

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