Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про оновлену інформацію щодо руху транспорту Південним мостом у Києві, передає УНН.

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"Київ, оновлення щодо руху транспорту Південним мостом - з правого на лівий берег рух дозволений виключно громадському транспорту з дотриманням дистанції. З лівого на правий берег продовжують їхати вантажівки масою до 10 тонн, громадський транспорт масою до 18 тонн та легковий транспорт", - написав Білошицький.

Нагадаємо

На лівому березі Києва стабілізувалося

водопостачання, а тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Водночас на правому березі столиці в низці районів ще фіксують знижений тиск води.