На Южном мосту в Киеве разрешили движение общественного транспорта с правого на левый берег
Киев • УНН
По Южному мосту с правого на левый берег разрешили движение только общественного транспорта. В обратном направлении едут грузовики, автобусы и легковые автомобили.
Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив оновлену інформацію щодо руху транспорту Південним мостом у Києві, передає УНН.
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"Київ, оновлення щодо руху транспорту Південним мостом — з правого на лівий берег рух дозволено виключно громадському транспорту з дотриманням дистанції. З лівого на правий берег продовжують їхати вантажівки масою до 10 тонн, громадський транспорт масою до 18 тонн та легковий транспорт", — написав Білошицький.
Нагадаємо
На лівому березі Києва стабілізувалося
водопостачання, а тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Водночас на правому березі столиці в низці районів ще фіксують знижений тиск води.