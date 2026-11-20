У Києві завтра відбудуться заходи до Дня Гідності та Свободи: вихід з метро "Хрещатик" частково обмежать
Київ • УНН
21 листопада з 7:00 до 12:00 у метро «Хрещатик» обмежать роботу вестибюля №3 через державні заходи. Інші входи працюватимуть у звичайному режимі.
Завтра, 21 листопада, у центрі столиці відбудуться державні заходи із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Як повідомили у КМДА, на станції метро "Хрещатик" тимчасово обмежать роботу вестибюля на вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні, передає УНН.
Уранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" тимчасово обмежать роботу вестибюля № 3 (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні). Зміни в роботі пов’язані з проведенням державних заходів із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи
Обмеження триватимуть з 7:00 до 12:00.
Вестибюлі №№ 1, 2 й пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватимуть у звичайному режимі.
У разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід.
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21.11.25, 06:07 • 55498 переглядiв