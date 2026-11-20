Фото: Вечірній Київ

Завтра, 21 листопада, у центрі столиці відбудуться державні заходи із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Як повідомили у КМДА, на станції метро "Хрещатик" тимчасово обмежать роботу вестибюля на вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні, передає УНН.

Уранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" тимчасово обмежать роботу вестибюля № 3 (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні). Зміни в роботі пов’язані з проведенням державних заходів із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи - йдеться у повідомленні.

Обмеження триватимуть з 7:00 до 12:00.

Вестибюлі №№ 1, 2 й пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватимуть у звичайному режимі.

У разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід.

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