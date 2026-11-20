Фото: Вечерний Киев

Завтра, 21 ноября, в центре столицы состоятся государственные мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы. Как сообщили в КГГА, на станции метро "Крещатик" временно ограничат работу вестибюля с выходом в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни, передает УНН.

Утром 21 ноября на станции метро "Крещатик" временно ограничат работу вестибюля № 3 (выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни). Изменения в работе связаны с проведением государственных мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 12:00.

Вестибюли №№ 1, 2 и пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будут работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги все без исключения вестибюли будут открыты для входа.

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