В Киеве завтра состоятся мероприятия ко Дню достоинства и свободы: выход из метро «Крещатик» частично ограничат
Киев • УНН
21 ноября с 7:00 до 12:00 в метро «Крещатик» ограничат работу вестибюля №3 в связи с государственными мероприятиями. Другие входы будут работать в обычном режиме.
Завтра, 21 ноября, в центре столицы состоятся государственные мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы. Как сообщили в КГГА, на станции метро "Крещатик" временно ограничат работу вестибюля с выходом в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни, передает УНН.
Утром 21 ноября на станции метро "Крещатик" временно ограничат работу вестибюля № 3 (выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни). Изменения в работе связаны с проведением государственных мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы
Ограничения будут действовать с 7:00 до 12:00.
Вестибюли №№ 1, 2 и пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будут работать в обычном режиме.
В случае объявления воздушной тревоги все без исключения вестибюли будут открыты для входа.
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21.11.25, 06:07 • 55497 просмотров