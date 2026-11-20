Кількість постраждалих у Києві зростає - троє загиблих виявилися працівниками "Київводоканалу"
Київ • УНН
У Києві після масованої атаки рф постраждали близько 15 людей, троє загинули. Попередньо, загиблі працювали у «Київводоканалі».
У Києві після масованої російської атаки кількість постраждалих зросла з двох до приблизно 15 осіб. Також підтверджено загибель трьох людей, які, за попередньою інформацією, були працівниками "Київводоканалу". Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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За словами мера, інформація про наслідки ворожих ударів продовжує надходити, а медики працюють безпосередньо на місці події.
На цей момент відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це співробітники "Київводоканалу". Також є постраждалі. Попередньо, близько 15 осіб. Медики працюють на місці, надають допомогу
Кількість постраждалих різко зросла
Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про трьох загиблих та лише двох поранених унаслідок російської атаки.
Столиця вночі та вранці 20 листопада зазнала численних ударів балістичними ракетами. Внаслідок атаки також пошкоджено кілька мостів, зокрема Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний. На окремих переправах запровадили обмеження руху.
Інформація про постраждалих, загиблих та масштаби руйнувань продовжує уточнюватися.
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