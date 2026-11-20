У Києві після масованої російської атаки кількість постраждалих зросла з двох до приблизно 15 осіб. Також підтверджено загибель трьох людей, які, за попередньою інформацією, були працівниками "Київводоканалу". Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише УНН.

За словами мера, інформація про наслідки ворожих ударів продовжує надходити, а медики працюють безпосередньо на місці події.

На цей момент відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це співробітники "Київводоканалу". Також є постраждалі. Попередньо, близько 15 осіб. Медики працюють на місці, надають допомогу