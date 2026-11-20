В Киеве после массированной российской атаки количество пострадавших возросло с двух до примерно 15 человек. Также подтверждена гибель трех человек, которые, по предварительной информации, были работниками "Киевводоканала". Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

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По словам мэра, информация о последствиях вражеских ударов продолжает поступать, а медики работают непосредственно на месте происшествия.

На данный момент известно о трех погибших. По предварительной информации, это сотрудники "Киевводоканала". Также есть пострадавшие. Предварительно, около 15 человек. Медики работают на месте, оказывают помощь – сообщил Кличко.

Количество пострадавших резко возросло

Ранее Киевская городская военная администрация сообщала о трех погибших и лишь двух раненых в результате российской атаки.

Столица ночью и утром 20 ноября подверглась многочисленным ударам баллистическими ракетами. В результате атаки также повреждены несколько мостов, в частности Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. На отдельных переправах ввели ограничения движения.

Информация о пострадавших, погибших и масштабах разрушений продолжает уточняться.

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