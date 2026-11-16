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Зеленський і Мадяр зустрінуться до кінця листопада - МЗС

Київ • УНН

 • 1598 перегляди

Україна та Угорщина готують зустріч президентів до кінця листопада. Сторони обговорили співпрацю, безпеку та вступ України до ЄС.

Зеленський і Мадяр зустрінуться до кінця листопада - МЗС
Фото: LUDOVIC MARIN/AFP/East News

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Петера Мадяра має відбутися до кінця листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі із віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан, передає УНН.

Деталі

Глава МЗС зазначив, що протягом останніх шести місяців Україна та Угорщина досягли суттєвого прогресу у відновленні та нормалізації двосторонніх відносин. Він додав, що це повністю відповідає прагненню України розбудовувати добросусідські, надійні та міцні відносини з Угорщиною та угорським народом.

Після зустрічі лідерів наших держав, яка відбулася минулого тижня в Дубліні, на полях засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ у Брюсселі провів предметні переговори з міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Ми домовилися використати позитивну динаміку у двосторонніх відносинах для подальшого розвитку співпраці та обговорили спільну підготовку до зустрічі лідерів наших держав, яка має відбутися до кінця листопада 

– підкреслив глава МЗС.

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У цьому контексті сторони розглянули весь спектр питань двостороннього порядку денного та найбільш актуальні питання, що становлять взаємний інтерес, зокрема інфраструктуру, транспортне сполучення, торгівлю, енергетику, права національних меншин, регіональну безпеку та вступ України до Європейського Союзу.

3 грудня Україна та Угорщина відзначатимуть 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними проєктами, які матимуть взаємну користь для обох держав 

– зауважив Сибіга.

"Команди працюють над датами" - Зеленський заявив, що домовився із Мадяром про обмін візитами16.10.26, 15:39 • 14982 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Енергетика
Європейський Союз
Брюссель
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна