Иран заявил об «ограниченном вреде» от атак Израиля на три провинции
Киев • УНН
Иран сообщил, что израильские атаки на провинции Тегеран, Хузестан и Илам нанесли лишь «ограниченный ущерб». Иранская система ПВО успешно перехватила и нейтрализовала атаки.
Иран объявил, что Израиль нанес только «ограниченный ущерб». Об этом сообщает IRNA, передает УНН.
Детали
По информации государственного информационного агентства IRNA, атаки были осуществлены в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, однако причинили лишь «ограниченный ущерб» в некоторых районах.
В Иране подчеркнули, что атака была успешно перехвачена и нейтрализована иранской «интегрированной системой ПВО». Официальные лица также отметили, что противовоздушная оборона была активирована в нескольких регионах, в частности вокруг Тегерана, для обеспечения защиты от возможных угроз.
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