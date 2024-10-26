Иран заявил об «ограниченном вреде» от атак Израиля на три провинции

Иран объявил, что Израиль нанес только «ограниченный ущерб». Об этом сообщает IRNA, передает УНН.

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По информации государственного информационного агентства IRNA, атаки были осуществлены в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, однако причинили лишь «ограниченный ущерб» в некоторых районах.

В Иране подчеркнули, что атака была успешно перехвачена и нейтрализована иранской «интегрированной системой ПВО». Официальные лица также отметили, что противовоздушная оборона была активирована в нескольких регионах, в частности вокруг Тегерана, для обеспечения защиты от возможных угроз.

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