Іран заявив про "обмежену шкоду" від атак Ізраїлю на три провінції
Київ • УНН
Іран повідомив, що ізраїльські атаки на провінції Тегеран, Хузестан та Ілам завдали лише "обмеженої шкоди". Іранська система ППО успішно перехопила та нейтралізувала атаки.
Іран оголосив, що Ізраїль завдав тільки "обмеженої шкоди". Про це повідомляє IRNA, передає УНН.
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За інформацією державного інформаційного агентства IRNA, атаки були здійснені в провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам, проте заподіяли лише "обмежену шкоду" в деяких районах.
В Ірані підкреслили, що атака була успішно перехоплена і нейтралізована іранською "інтегрованою системою ППО". Офіційні особи також зазначили, що протиповітряна оборона була активована в кількох регіонах, зокрема навколо Тегерана, для забезпечення захисту від можливих загроз.
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