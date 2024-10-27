Израиль поразил ключевые компоненты производства ракет в Иране - Axios

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Киев  •  УНН

07:14 • 2198 просмотра

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Израильский удар вывел из строя 12 смесителей для производства твердого топлива баллистических ракет в Иране. Также были повреждены системы ПВО С-300 и завод беспилотников.

Удар Израиля по Ирану вывел из строя важнейший компонент иранской программы баллистических ракет, пишет Axios со ссылкой на трех израильских источников, передает УНН.

Детали

По словам источников, Израиль нанес удар по 12 смесителям, которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что этот удар наносит ущерб ракетному производству Ирана.

Хотя у Ирана все еще есть большой запас баллистических ракет, израильские источники говорят, что тот факт, что Иран не может производить новые баллистические ракеты, также ограничивает его способность пополнять запасы баллистических ракет «Хезболле» и хуситам.

Израильские источники сообщили, что атака также поразила четыре батареи ПВО С-300, которые находились в стратегически важных местах и защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты в Иране.

Иранские военные заявили в своем заявлении, что израильский удар был нанесен из воздушного пространства Ирака, и добавили, что несколько радарных систем получили «ограниченные повреждения», которые сейчас ремонтируют.

Иранские военные не рассказали об ущербе, нанесенном объектам по производству ракет или беспилотников, и подчеркнули, что Иран оставляет за собой право на ответные действия.

Израильские источники подтвердили, что удары были нанесены из воздушного пространства Сирии и Ирака, некоторые из них - вблизи иракской границы с Ираном.

По словам источников, израильские ВВС атаковали завод по производству беспилотников и нанесли «символический» удар по объекту в городе Парчин, который в прошлом использовался для исследований и разработки ядерного оружия.

Дополнение

Президент Байден заявил журналистам в субботу, что израильский удар задел только военные цели в Иране и что он надеется, что на этом обмен ударами между Израилем и Ираном закончится. В субботу утром он провел совещание с вице-президентом Камалой Харрис и их командой по национальной безопасности, чтобы обсудить последние события на Ближнем Востоке после ответа Израиля на нападение Ирана 1 октября.

Байден призвал приложить все усилия, чтобы защитить Израиль от любых возможных ответных действий со стороны Ирана и его сторонников.

рф предупредила Иран об атаке Израиля за несколько часов до ее начала26 октября 2024, 18:49 • 18629 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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