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Украина готова к 5 вариантам прекращения огня - МИД

Киев • УНН

 • 2062 просмотра

Киев рассматривает пять форматов прекращения огня: украинский, индийский, турецкий, египетский и американский. Для их запуска необходимы шаги со стороны россии.

Украина готова к 5 вариантам прекращения огня - МИД

У Украины есть пять предложений относительно возможного прекращения огня с россией. В частности, это украинское соглашение, представленное в марте 2025 года, а также предложения таких стран, как Индия, Турция, Египет и США. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что на данный момент существует пять таких, по сути, разных режимов прекращения огня, к которым Украина готова и которые прорабатываются в различных форматах

- сказал Тихий.

По его словам, это прежде всего общий режим прекращения огня — безусловный и полный, на который Украина согласилась еще в марте 2025 года в Джидде.

Это украинское согласие остается в силе и могло бы вступить в действие, если бы было, соответственно, зеркальное согласие рф. Второе и третье - это предложения, над которыми работают Турция и Египет, касающиеся Черного моря. У них есть позиции, разработанные в консультациях с Украиной. То есть я хочу, чтобы все понимали: это не просто предложения извне, которые предлагают украинской стороне, а наработки дипломатов при участии украинской дипломатии, при непосредственном личном вовлечении Сибиги - наработки тех модальностей, которые могут быть

- добавил Тихий.

Он также напомнил, что существует более широкое предложение Индии. Еще одно предложение поступило от США - оно обсуждалось во время последних контактов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

На данный момент, повторю еще раз, необходимы конструктивные шаги с российской стороны для того, чтобы эти прекращения огня в отношении того, что я перечислил, вступили в действие. Но с украинской стороны действительно есть и готовность, и конструктивный подход по этим направлениям

- добавил Тихий.

Напомним

Украина получила предложения относительно возможного прекращения огня с россией от Индии, Турции, Египта и США. Наиболее широкий вариант предложила Индия, а Киев готов рассматривать различные форматы перемирия.

Павел Башинский

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