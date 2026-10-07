Україна готова до 5 варіантів припинення вогню - МЗС

$44.950.1150.640.16
ukenru
15:22 • 126 перегляди
Світло вимикатимуть з опівночі й до кінця доби: де і як довго діятимуть обмеження 8 жовтня
15:16 • 638 перегляди
Трьом хлопчикам, яких рф убила в Прилуках, було лише по року - Зеленський
14:18 • 9312 перегляди
Угорщина зняла вето на просування у ЄС з відкриттям нових кластерів для України - ЗМІ
13:42 • 16717 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?
13:34 • 12200 перегляди
Міжнародні резерви України за місяць скоротилися до $47,1 млрд - які причини
Ексклюзив
12:25 • 23159 перегляди
Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загрозPhotoVideo
10:54 • 16835 перегляди
Найтепліший день перед похолоданням, 8 жовтня в Україні очікується до +26°Photo
10:00 • 23676 перегляди
Може допомогти у фармацевтиці: Нобелівську премію з хімії 2026 року присудили за пов'язані з гомохіральністю відкриттяPhoto
09:29 • 23460 перегляди
На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд
7 жовтня, 07:55 • 21816 перегляди
"Справедливі українські відповіді на всі російські удари" - Зеленський повідомив про ураження у рф і Чорному моріVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
0.9м/с
53%
753мм
Популярнi новини
Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда7 жовтня, 07:09 • 34579 перегляди
У Прилуках ракетний удар рф по багатоповерхівці забрав життя 5 людей, багато пораненихPhotoVideo7 жовтня, 07:16 • 26575 перегляди
Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"7 жовтня, 08:16 • 31100 перегляди
Володимир Кличко просить розслідувати можливе зникнення коштовностей Гейден Панеттьєрі7 жовтня, 08:59 • 32455 перегляди
Репутація власника бізнесу під атакою: звідки може прилетіти і як захищатися
Ексклюзив
11:16 • 19364 перегляди
Публікації
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?13:42 • 16713 перегляди
Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід12:51 • 13027 перегляди
Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загрозPhotoVideo
Ексклюзив
12:25 • 23154 перегляди
F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздівPhotoVideo12:25 • 19340 перегляди
Каган і Соаї стали нобелівськими лауреатами з хімії: що саме вони відкрили, чому це важливо та як відкриття застосовуватимуть на практиці11:22 • 17389 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Богдан Долінце
Льюїс Гамільтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Прилуки
Чернігівська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину14:51 • 1136 перегляди
WP: Трамп хоче новий Кемп-Девід - президентську резиденцію у власному гольф-клубі13:57 • 5374 перегляди
Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість13:07 • 9296 перегляди
F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздівPhotoVideo12:25 • 19340 перегляди
Знайдений у Британії фільм може виявитися першим звуковим кіно в історії11:50 • 11731 перегляди
Актуальне
Фільм
The Washington Post
The Guardian
Соціальна мережа
Серіали

Україна готова до 5 варіантів припинення вогню - МЗС

Київ • УНН

 • 1700 перегляди

Київ розглядає п’ять форматів припинення вогню: український, індійський, турецький, єгипетський і американський. Для їх запуску потрібні кроки з боку росії.

Україна готова до 5 варіантів припинення вогню - МЗС

Україна має п’ять пропозицій щодо можливого припинення вогню з росією. Зокрема, це українська угода, яка була представлена у березні 2025 року, а також від таких країн як Індія, Туреччина, Єгипет та США. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

Деталі

Днями про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтверджував, що є станом на зараз п'ять таких, по суті, різних режимів припинення вогню, яких Україна готова, які в різних форматах опрацьовуються

- сказав Тихий.

За його словами, це, насамперед загальний режим припинення вогню, безумовний і повний, на який Україна погодилася ще в березні 2025 року в Джидді.

Ця українська згода залишається чинною і могла би запрацювати, якби була, відповідно, дзеркальна згода рф. Друге, і третє - це пропозиції, над якими працюють Туреччина і Єгипет, які стосуються Чорного моря. Є від них позиції, розроблені в консультаціях з Україною. Тобто я хочу, щоб всі розуміли, що це не просто пропозиції ззовні, які пропонують українській стороні, це напрацювання дипломатів за участі і української дипломатії, за безпосередньо особисто залучення Сибіги - напрацювання тих модальностей, які можуть бути

- додав Тихий.

Він також нагадав, що є ширша пропозиція Індії. Ще одна пропозиція від США, яка обговорювалася під час останніх контактів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Станом на зараз, повторюся ще раз, необхідні конструктивні кроки з російського боку для того, щоб ці припинення вогню щодо того, що я перерахував, запрацювали. Але з українського боку є дійсно і готовність, і конструктив на оцих напрямах

- додав Тихий.

Нагадаємо

Україна отримала пропозиції щодо можливого припинення вогню з росією від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Найширший варіант запропонувала Індія, а Київ готовий розглядати різні формати перемир'я.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Індія
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Україна