Україна готова до 5 варіантів припинення вогню - МЗС
Київ • УНН
Київ розглядає п’ять форматів припинення вогню: український, індійський, турецький, єгипетський і американський. Для їх запуску потрібні кроки з боку росії.
Україна має п’ять пропозицій щодо можливого припинення вогню з росією. Зокрема, це українська угода, яка була представлена у березні 2025 року, а також від таких країн як Індія, Туреччина, Єгипет та США. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.
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Днями про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтверджував, що є станом на зараз п'ять таких, по суті, різних режимів припинення вогню, яких Україна готова, які в різних форматах опрацьовуються
За його словами, це, насамперед загальний режим припинення вогню, безумовний і повний, на який Україна погодилася ще в березні 2025 року в Джидді.
Ця українська згода залишається чинною і могла би запрацювати, якби була, відповідно, дзеркальна згода рф. Друге, і третє - це пропозиції, над якими працюють Туреччина і Єгипет, які стосуються Чорного моря. Є від них позиції, розроблені в консультаціях з Україною. Тобто я хочу, щоб всі розуміли, що це не просто пропозиції ззовні, які пропонують українській стороні, це напрацювання дипломатів за участі і української дипломатії, за безпосередньо особисто залучення Сибіги - напрацювання тих модальностей, які можуть бути
Він також нагадав, що є ширша пропозиція Індії. Ще одна пропозиція від США, яка обговорювалася під час останніх контактів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Станом на зараз, повторюся ще раз, необхідні конструктивні кроки з російського боку для того, щоб ці припинення вогню щодо того, що я перерахував, запрацювали. Але з українського боку є дійсно і готовність, і конструктив на оцих напрямах
Нагадаємо
Україна отримала пропозиції щодо можливого припинення вогню з росією від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Найширший варіант запропонувала Індія, а Київ готовий розглядати різні формати перемир'я.