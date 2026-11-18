Газовоз, перевозивший сжиженный нефтяной газ и затонувший во вторник у черноморского побережья Болгарии, подвергся ударам неизвестных объектов. Об этом сообщили губернатор региона и источники в сфере морской безопасности. Судно пополнило список кораблей, атакованных в этом районе в течение последних недель. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Газовоз Gas Husky под флагом Либерии перевозил 3400 тонн сжиженного нефтяного газа из Египта в Румынию. Во вторник утром судно подало сигнал бедствия, после чего начало тонуть примерно в 50 милях (80 км) к востоку от города Бяла. Всех 19 членов экипажа удалось спасти.

Нет никаких сомнений относительно количества ударов — их было четыре. Однако у нас нет подтверждения от моряков относительно типа использованных дронов - заявил губернатор Варненской области Марио Смырков.

Два источника в сфере морской безопасности сообщили, что судно атаковали с помощью беспилотной системы.

Компания — оператор судна, зарегистрированная в Греции, в среду не ответила на запрос о комментарии.

Эта атака произошла через день после того, как в том же районе затонуло грузовое судно, перевозившее пшеницу. Это очередной случай в серии атак дронами, в результате которых более 20 моряков пропали без вести и, вероятно, считаются погибшими. Ситуация вызывает обеспокоенность по поводу расширения конфликта между Россией и Украиной в Черном море.

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По данным компании по морской безопасности Diaplous, с середины июля у побережья Болгарии и Румынии атаковали не менее 17 судов.

Акватория у берегов двух стран НАТО стала основным маршрутом для перевозки грузов из Украины — одного из крупнейших мировых экспортеров зерна. С момента полномасштабного вторжения России украинские черноморские порты неоднократно подвергались обстрелам.

Румынские и болгарские чиновники осторожно высказываются относительно того, кто стоит за атаками вблизи их берегов, хотя иногда указывают на Россию. Эксперты по морской безопасности также предполагают причастность Москвы, которая отрицает такие обвинения.

В то же время Москва обвиняет Украину в атаках на российские суда в других районах Черного моря.

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