В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

В Пасхальную ночь, 20 апреля в пункте пропуска "Устилуг" на Волыни встретили Благодатный огонь. Его передали из Варшавы. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), передает УНН.

В международном пункте пропуска "Устилуг" пограничники Волынского отряда встретили Благодатный огонь, который традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Воскресения Христова - говорится в сообщении.

Отмечается, что святыня прибыла из Варшавы, а охранники границы обеспечили быстрое и безопасное прохождение огня через госграницу.

"С украинско-польской границы Благодатный огонь направляется в Киев, откуда он разъедется по всей Украине - в церкви, монастыри и приходы в разных регионах. Во многих храмах уже готовятся к его встрече, чтобы каждый желающий мог зажечь свечу от этой святыни и донести ее тепло до собственного дома", - сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы.

"Пусть этот огонь станет светом веры и силы для каждого из нас. Пусть он согреет сердца украинцев — дома, на передовой, во временной оккупации и за рубежом. И пусть с ним в каждый дом придут покой и любовь, а в Украину - победа и мир! Христос Воскрес!" - добавили пограничники

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