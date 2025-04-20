В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині

У Великодню ніч, 20 квітня в пункті пропуску "Устилуг" на Волині зустріли Благодатний вогонь. Його передали з Варшави. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ), передає УНН.

У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового - йдеться у дописі.

Зазначається, що святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.

"З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні - до церков, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому", - повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.

"Нехай цей вогонь стане світлом віри та сили для кожного з нас. Нехай він зігріє серця українців — вдома, на передовій, у тимчасовій окупації та за кордоном. І нехай з ним у кожну оселю прийдуть спокій та любов, а в Україну - перемога та мир! Христос Воскрес!" - додали прикордонники

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