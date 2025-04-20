Зеленський у Великдень: все каміння, що в нас кидають, не залишиться руїною на нашій землі

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та наголосив, що все те каміння, що в нас кидають, не залишиться руїною на нашій землі. Український народ просить Бога захистити тих, хто захищає їх. Зміцнити волю тих, хто зараз у неволі, передає УНН.

Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе. Ми хочемо цього всі 1152 дні. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українці разом борються за Україну, і разом моляться за Україну.

За тих, хто на Пасху не може бути поруч із рідними. За тих, хто на передовій, із побратимами. За наших бійців, воїнів світла. Ми просимо Бога захистити тих, хто захищає нас. Зміцнити волю тих, хто зараз у неволі. За наших полонених, за всіх, хто має повернутися додому. Ми просимо допомогти всім тим, хто присвячує своє життя допомозі ближнім. Берегти заступництвом тих, хто своєю щоденною працею береже Україну. Нехай Бог охороняє всіх, хто рятує, лікує, навчає. Ми молимося сьогодні за всіх, за наших дітей. За всіх хлопчиків і дівчаток, які заслуговують щасливого дитинства. За наших батьків і матерів, які заслуговують спокійної старості. За всіх наших людей, які заслуговують довгожданого миру - зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що український народ долає дуже важкий шлях.

"Дорогі українці! Наш народ долає дуже важкий шлях. Але я впевнений, ключове слово тут – "долає". І попри все ми кожного ранку знаходимо в собі сили, щоб прокидатись, рухатись, щоб робити своє. Те, що ти можеш. Там, де це потрібно. Для тих, хто цього чекає. І джерелом енергії для нас може стати чимало речей довкола. Усмішка сина чи доньки, голос матері, думки про тих, хто зараз на фронті, чи спогад про того, хто закрив тебе своїм тілом. Ми можемо знайти імпульс до дій у новинах про перемоги наших людей і в нашій культурі, книгах, віршах, музиці. І, звісно, нас надихає символ Великодня та історія Воскресіння Христового" - зауважив Президент України.

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Глава держави переконаний, що все те каміння, що в нас кидають, не залишиться руїною на українській землі.

"Тому ми точно знаємо: все те каміння, що в нас кидають, не залишиться руїною на нашій землі. Усе каміння, що в нас летить, ми перетворимо на міцний фундамент майбутнього – майбутньої волі, майбутнього миру, майбутнього спогаду про те, що ми пройшли і що нам вдалося. Коли в тяжкі часи вирішальною стає не тільки перемога зброї, а передусім перемога духу. Наша перемога. Нашого духу.

Хай усе це здійсниться.

Хай Бог поможе нам у цьому.

Хай буде мир. Хай буде Україна.

Христос воскрес!

Воістину воскрес!", - наголосив Зеленський.

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