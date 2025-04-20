Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

У неділю, 20 квітня, українці святкують Великдень. Вже вчетверте головне свято усіх християн наша Батьківщина зустрічає в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала російська федерація. Проте попри всі випробування більшість наших співвітчизників мають намір відзначити це велике свято. Як буде проходити в Україні Великдень-2025 розповідає УНН.

Великдень: історія свята

Свято Великодня своїм корінням торкається далеких дохристиянських часів, коли наші предки відзначали день весіннього рівнодення. Воно символізувало відступ зими і остаточний прихід весни. Люди сприймали це свято, як своєрідну перемогу Світла над Темрявою.

З появою християнства головною подією, пов’язаною з Великоднем стає Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, якого християни вшановують, як Сина Божого. Християни називають Воскресіння Христа перемогою Життя над Смертю.

В Україну Великдень, як Свято Воскресіння Господнього, прийшло у 988 році після хрещення Київської Русі князем Володимиром. З тих християнські традиції тісно переплелися з українськими народними звичаями і міцно вкорінилися серед нашого народу.

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Це свято дуже популярне серед українців сьогодні і, попри війну, вони не збираються позбавляти себе святкової метушні, смачних крашанок та солодких (і не дуже) пасок.

Де проходять головні богослужіння

У Києві на Великдень головне богослужіння і інші урочистості, як і зазвичай, проходять у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної Церкви України.

В суботу, 19 квітня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося Великоднє богослужіння, яке очолив Митрополит Епіфаній.

У неділю, 20 квітня, у Свято-Михайлівському соборі проходять:

• 09:00 – пізня Божественна літургія;

• 17:00 – Пасхальна вечірня.

Паски у Михайлівському монастирі можна буде освятити до 17 години.

У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври (ПЦУ) Великоднє богослужіння розпочалося 20 квітня о 6:00. Освячення пасок тут почнеться з 12:00.

Як святкують римо- і греко-католики

В цьому році українські християни різних конфесій пліч-о-пліч радіють святу Воскресіння Сина Божого.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви в Києві Великодня Літургія відбулася сьогодні о 7:00. Освятити паску можна протягом усього дня.

Вірні Римо-Католицької Церкви, які живуть у Києві, головну Великодню Месу переживатимуть в Катедральному соборі святого Олександра в неділю о 10:00. Освячення Великодніх страв тут триватиме до 19:00.

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Заходи безпеки

Нацполіція України посилила заходи безпеки на Великдень. Правоохоронці разом із кінологами та вибухотехніками чергують біля церков, патрулюють автошляхи та вибірково проводять огляд речей громадян. Кількість екіпажів збільшили.

В Службу безпеки України також нагадали про жорстокість і підступність ворога і попередили про небезпеку терактів.

Раніше УНН писав, що Івано-Франківщині скасувала усі масові заходи у Великдень на території Прикарпаття. Хмельниччина та Кіровоградщина, навпаки, скоротили комендантську годину у святкову ніч.

В Києві міська влада закликала релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь або зробити їх онлайн. Також влада столиці закликала керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь.

Також сьогодні на вулицях українських міст чергує близько шести тисяч співробітників ДСНС з 2,5 тисячами одиниць спеціалізованої техніки.

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