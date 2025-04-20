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Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны
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Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

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Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

Киев • УНН

 • 6336 просмотра

Украинцы отмечают Пасху в условиях войны, богослужения проходят в храмах ПЦУ и УГКЦ. Нацполиция усилила меры безопасности, а власти призывают к ограничению массовых мероприятий.

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

В воскресенье, 20 апреля, украинцы празднуют Пасху. Уже в четвертый раз главный праздник всех христиан наша Родина встречает в условиях полномасштабной войны, которую развязала российская федерация. Однако несмотря на все испытания большинство наших соотечественников намерены отметить этот великий праздник. Как будет проходить в Украине Пасха-2025 рассказывает УНН.

Пасха: история праздника

Праздник Пасхи своими корнями касается далеких дохристианских времен, когда наши предки отмечали день весеннего равноденствия. Он символизировал отступление зимы и окончательный приход весны. Люди воспринимали этот праздник, как своеобразную победу Света над Тьмой.

С появлением христианства главным событием, связанным с Пасхой становится Воскресение из мертвых Иисуса Христа, которого христиане почитают, как Сына Божьего. Христиане называют Воскресение Христа победой Жизни над Смертью.

В Украину Пасха, как Праздник Воскресения Господня, пришла в 988 году после крещения Киевской Руси князем Владимиром. С тех христианские традиции тесно переплелись с украинскими народными обычаями и прочно укоренились среди нашего народа.

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Этот праздник очень популярен среди украинцев сегодня и, несмотря на войну, они не собираются лишать себя праздничной суеты, вкусных крашенок и сладких (и не очень) куличей.

Где проходят главные богослужения

В Киеве на Пасху главное богослужение и другие торжества, как и обычно, проходят в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе Православной Церкви Украины.

В субботу, 19 апреля, в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе состоялось Пасхальное богослужение, которое возглавил Митрополит Епифаний.

В воскресенье, 20 апреля, в Свято-Михайловском соборе проходят:

• 09:00 – поздняя Божественная литургия;

• 17:00 – Пасхальная вечерня.

Куличи в Михайловском монастыре можно будет освятить до 17 часов.

В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры (ПЦУ) Пасхальное богослужение началось 20 апреля в 6:00. Освящение куличей здесь начнется с 12:00.

Как празднуют римо- и греко-католики

В этом году украинские христиане разных конфессий бок о бок радуются празднику Воскресения Сына Божьего.

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви в Киеве Пасхальная Литургия состоялась сегодня в 7:00. Освятить кулич можно в течение всего дня.

Верные Римо-Католической Церкви, которые живут в Киеве, главную Пасхальную Мессу будут переживать в Кафедральном соборе святого Александра в воскресенье в 10:00. Освящение Пасхальных блюд здесь продлится до 19:00.

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Меры безопасности

Нацполиция Украины усилила меры безопасности на Пасху. Правоохранители вместе с кинологами и взрывотехниками дежурят возле церквей, патрулируют автодороги и выборочно проводят осмотр вещей граждан. Количество экипажей увеличили.  

В Службе безопасности Украины также напомнили о жестокости и коварстве врага и предупредили об опасности терактов.

Ранее УНН писал, что Ивано-Франковщине отменила все массовые мероприятия в Пасху на территории Прикарпатья. Хмельнитчина и Кировоградщина, наоборот, сократили комендантский час в праздничную ночь.

В Киеве городские власти призвали религиозные общины ограничить проведение массовых пасхальных богослужений или сделать их онлайн. Также власти столицы призвали руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.

Также сегодня на улицах украинских городов дежурят около шести тысяч сотрудников ГСЧС с 2,5 тысячами единиц специализированной техники.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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