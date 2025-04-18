Как избежать пищевых отравлений во время Пасхальных праздников: Госпродпотребслужба дала советы
Киев • УНН
Госпродпотребслужба напоминает о важности соблюдения правил гигиены и безопасности пищевых продуктов во время приготовления пасхальных блюд. Тщательная обработка продуктов и правильное хранение помогут избежать отравлений.
Вскоре один из крупнейших религиозных праздников - Пасха. Чтобы избежать пищевых отравлений или острых кишечных инфекций, нужно вспомнить об основных правилах, которых нужно придерживаться при приготовлении праздничных блюд. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Украины пишет УНН.
Детали
Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов рассказали, что как и в другие дни, во время празднования Пасхальных праздников, надо следовать шести простым правилам, которые помогут избежать пищевого отравления.
Мойте руки и продукты перед приготовлением. Особенно, если накануне вы касались сырого мяса, рыбы, яиц. Овощи и фрукты при потреблении хорошо промывайте питьевой водой, особое внимание уделяйте зелени, листьям салата. Мыть их нужно тщательно, в проточной воде.
Разделяйте сырую и приготовленную пищу. Нарезайте сырые продукты отдельно от готовых, пользуйтесь отдельными ножами и досками для нарезания. В идеале у вас должны быть отдельные доска и нож для мяса, рыбы и овощей. Хранить сырые и готовые продукты также следует отдельно.
Тщательно готовьте пищу. Длительная термическая обработка помогает обезвредить патогенные микроорганизмы, которые могут быть в продуктах. Избегайте непрожаренного мяса и, особенно, рыбы, ведь именно в таких продуктах быстро развиваются патогенные микроорганизмы.
Храните продукты при безопасной температуре. Продукты, которые быстро портятся (вареные колбасы, мясные салаты, в состав которых входят яйца, молочные продукты и т.д.), храните в холодильнике при температуре не выше +4 ℃, соблюдайте установленные сроки хранения. Приготовленная пища может храниться при комнатной температуре не более двух часов.
Обходите места стихийной торговли. Покупайте пищевые продукты и продовольственное сырье (яйца, мясо, молочные продукты) только в стационарных заведениях торговли, на санкционированных рынках. Всегда проверяйте срок годности и соблюдайте сроки потребления.
Выбирайте безопасную краску для яиц. Обязательно обращайте внимание на состав порошка для окрашивания яиц. Самый безопасный способ – применять натуральные красители.
Если вы заметили первые признаки пищевого отравления, в Госпотребслужбе посоветовали обязательно срочно обратиться к врачу.
Как праздновать Пасху вкусно и без переедания: советы от Центра общественного здоровья18.04.25, 10:18 • 2950 просмотров