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Как избежать пищевых отравлений во время Пасхальных праздников: Госпродпотребслужба дала советы

Киев • УНН

 • 2030 просмотра

Госпродпотребслужба напоминает о важности соблюдения правил гигиены и безопасности пищевых продуктов во время приготовления пасхальных блюд. Тщательная обработка продуктов и правильное хранение помогут избежать отравлений.

Как избежать пищевых отравлений во время Пасхальных праздников: Госпродпотребслужба дала советы

Вскоре один из крупнейших религиозных праздников - Пасха. Чтобы избежать пищевых отравлений или острых кишечных инфекций, нужно вспомнить об основных правилах, которых нужно придерживаться при приготовлении праздничных блюд. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Украины пишет УНН.

Детали

Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов рассказали, что как и в другие дни, во время празднования Пасхальных праздников, надо следовать шести простым правилам, которые помогут избежать пищевого отравления.

Мойте руки и продукты перед приготовлением. Особенно, если накануне вы касались сырого мяса, рыбы, яиц. Овощи и фрукты при потреблении хорошо промывайте питьевой водой, особое внимание уделяйте зелени, листьям салата. Мыть их нужно тщательно, в проточной воде.

Разделяйте сырую и приготовленную пищу. Нарезайте сырые продукты отдельно от готовых, пользуйтесь отдельными ножами и досками для нарезания. В идеале у вас должны быть отдельные доска и нож для мяса, рыбы и овощей. Хранить сырые и готовые продукты также следует отдельно.

Тщательно готовьте пищу. Длительная термическая обработка помогает обезвредить патогенные микроорганизмы, которые могут быть в продуктах. Избегайте непрожаренного мяса и, особенно, рыбы, ведь именно в таких продуктах быстро развиваются патогенные микроорганизмы.

Храните продукты при безопасной температуре. Продукты, которые быстро портятся (вареные колбасы, мясные салаты, в состав которых входят яйца, молочные продукты и т.д.), храните в холодильнике при температуре не выше +4 ℃, соблюдайте установленные сроки хранения. Приготовленная пища может храниться при комнатной температуре не более двух часов.

Обходите места стихийной торговли. Покупайте пищевые продукты и продовольственное сырье (яйца, мясо, молочные продукты) только в стационарных заведениях торговли, на санкционированных рынках. Всегда проверяйте срок годности и соблюдайте сроки потребления.

Выбирайте безопасную краску для яиц. Обязательно обращайте внимание на состав порошка для окрашивания яиц. Самый безопасный способ – применять натуральные красители.

Если вы заметили первые признаки пищевого отравления, в Госпотребслужбе посоветовали обязательно срочно обратиться к врачу.

Как праздновать Пасху вкусно и без переедания: советы от Центра общественного здоровья18.04.25, 10:18 • 2950 просмотров

Алена Уткина

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