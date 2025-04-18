Як уникнути харчових отруєнь під час Великодніх свят: Держпродспоживслужба дала поради
Київ • УНН
Держпродспоживслужба нагадує про важливість дотримання правил гігієни та безпеки харчових продуктів під час приготування великодніх страв. Ретельна обробка продуктів та правильне зберігання допоможуть уникнути отруєнь.
Незабаром одне з найбільших релігійних свят - Великдень. Аби уникнути харчових отруєнь чи гострих кишкових інфекцій, потрібно згадати про основні правила, яких потрібно дотримуватися при приготуванні святкових страв. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі України пише УНН.
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Фахівці Державної служби з питань безпечності харчових продуктів розповіли, що як і в інші дні, під час святкування Великодніх свят, треба слідувати шістьом простим правилам, які допоможуть уникнути харчового отруєння.
Мийте руки та продукти перед приготуванням. Особливо, якщо напередодні ви торкалися сирого м’яса, риби, яєць. Овочі та фрукти при споживанні добре промивайте питною водою, особливу увагу приділяйте зелені, листям салату. Мити їх потрібно ретельно, у проточній воді.
Розділяйте сиру та приготовану їжу. Нарізайте сирі продукти окремо від готових, користуйтеся окремими ножами та дошками для нарізання. В ідеалі у вас мають бути окремі дошка та ніж для м’яса, риби та овочів. Зберігати сирі та готові продукти також слід окремо.
Ретельно готуйте їжу. Тривала термічна обробка допомагає знешкодити патогенні мікроорганізми, що можуть бути в продуктах. Уникайте непросмаженого м’яса і, особливо, риби, адже саме у таких продуктах швидко розвиваються патогенні мікроорганізми.
Зберігайте продукти при безпечній температурі. Продукти, які швидко псуються (варені ковбаси, м’ясні салати, до складу яких входять яйця, молочні продукти тощо), зберігайте в холодильнику при температурі не вище +4 ℃, дотримуйтесь встановлених термінів зберігання. Приготована їжа може зберігатися при кімнатній температурі не більше двох годин.
Оминайте місця стихійної торгівлі. Купуйте харчові продукти та продовольчу сировину (яйця, м’ясо, молочні продукти) лише у стаціонарних закладах торгівлі, на санкціонованих ринках. Завжди перевіряйте термін придатності та дотримуйтесь термінів споживання.
Обирайте безпечну фарбу для яєць. Обов'язково звертайте увагу на склад порошку для фарбування крашанок. Найбільш безпечний спосіб – застосовувати натуральні барвники.
Якщо ви помітили перші ознаки харчового отруєння, у Держпродспоживслужбі порадили обов'язково терміново звернутися до лікаря.
Як святкувати Великдень смачно і без переїдання: поради від Центру громадського здоров'я18.04.25, 10:18 • 2974 перегляди