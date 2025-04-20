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Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны
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Зеленский в Пасху: все камни, что в нас бросают, не останутся руинами на нашей земле

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Президент Зеленский в пасхальном поздравлении подчеркнул, что украинцы преодолевают трудный путь и превратят брошенные камни в фундамент будущего. Народ молится за защитников, пленных и победу духа.

Зеленский в Пасху: все камни, что в нас бросают, не останутся руинами на нашей земле

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и подчеркнул, что все те камни, которые в нас бросают, не останутся руиной на нашей земле. Украинский народ просит Бога защитить тех, кто защищает их. Укрепить волю тех, кто сейчас в неволе, передает УНН

У зла есть свой час, а у Бога есть свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит. Мы хотим этого все 1152 дня. Мы едины в этом. Ежедневно и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе

 - сказал Зеленский. 

Президент подчеркнул, что украинцы вместе борются за Украину, и вместе молятся за Украину.

За тех, кто на Пасху не может быть рядом с родными. За тех, кто на передовой, с побратимами. За наших бойцов, воинов света. Мы просим Бога защитить тех, кто защищает нас. Укрепить волю тех, кто сейчас в неволе. За наших пленных, за всех, кто должен вернуться домой. Мы просим помочь всем тем, кто посвящает свою жизнь помощи ближним. Беречь заступничеством тех, кто своим ежедневным трудом бережет Украину. Пусть Бог охраняет всех, кто спасает, лечит, учит. Мы молимся сегодня за всех, за наших детей. За всех мальчиков и девочек, которые заслуживают счастливого детства. За наших отцов и матерей, которые заслуживают спокойной старости. За всех наших людей, которые заслуживают долгожданного мира

- отметил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский народ преодолевает очень тяжелый путь.

"Дорогие украинцы! Наш народ преодолевает очень тяжелый путь. Но я уверен, ключевое слово здесь – "преодолевает". И несмотря ни на что, мы каждое утро находим в себе силы, чтобы просыпаться, двигаться, чтобы делать свое. То, что ты можешь. Там, где это нужно. Для тех, кто этого ждет. И источником энергии для нас может стать немало вещей вокруг. Улыбка сына или дочери, голос матери, мысли о тех, кто сейчас на фронте, или воспоминание о том, кто закрыл тебя своим телом. Мы можем найти импульс к действиям в новостях о победах наших людей и в нашей культуре, книгах, стихах, музыке. И, конечно, нас вдохновляет символ Пасхи и история Воскресения Христова" - отметил Президент Украины.

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Глава государства убежден, что все те камни, которые в нас бросают, не останутся руиной на украинской земле.

"Поэтому мы точно знаем: все те камни, которые в нас бросают, не останутся руиной на нашей земле. Все камни, которые в нас летят, мы превратим в прочный фундамент будущего – будущей воли, будущего мира, будущего воспоминания о том, что мы прошли и что нам удалось. Когда в тяжелые времена решающей становится не только победа оружия, а прежде всего победа духа. Наша победа. Нашего духа.

Пусть все это сбудется.

Пусть Бог поможет нам в этом.

Пусть будет мир. Пусть будет Украина.

Христос воскрес!

Воистину воскрес!", - подчеркнул Зеленский.

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны20.04.25, 05:00 • 12893 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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