У Німеччині лікарка помилково направила 34 пацієнтки на хіміотерапію

У Німеччині лікарка помилково направила 34 пацієнток з раком молочної залози на терапію антитілами та хіміотерапію, хоча в цьому не було потреби. Помилку виявили після того, як у двох пацієнток лікування не дало очікуваного ефекту. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Мережа клінік Gesundheit Nord (Geno) повідомила, що 34 пацієнтки з раком молочної залози помилково отримали направлення на терапію антитілами, а в деяких випадках і на хіміотерапію, хоча в цьому не було необхідності. У Geno підкреслили, що прогноз пацієнтів, ймовірно, не погіршився через неправильне лікування, але визнали, що і терапія антитілами, і хіміотерапія "іноді пов’язані з серйозними побічними ефектами та потенційними довгостроковими наслідками".

За даними Geno, причиною стала неправильна інтерпретація зразків тканин "досвідченим лікарем", яка працювала в патологоанатомічному відділенні клініки Бремена. Це торкнулося і пацієнтів інших лікарень, для яких клініка видавала висновки.

Серію помилок виявив гінеколог, помітивши, що у двох його пацієнток пухлини не реагували на лікування так, як очікувалося. Він розпорядився переглянути висновки. За даними регіональної новинної програми "buten un binnen", було перевірено понад 500 результатів, у 34 випадках вони виявилися помилковими.

Всі постраждалі пацієнтки були повідомлені, керівництво лікарні принесло їм вибачення. Лікаря, яка допустила помилки, відсторонили від роботи. Прокуратура Бремена розслідує ймовірне заподіяння шкоди здоров’ю з необережності.

Зазначається, що та ж лікарка працювала й у патологоанатомічному відділенні Університетської клініки Геттінгена, де займалася не діагностикою раку молочної залози, а іншими завданнями. Тим не менше там також перевірили всі останні висновки цього фахівця і порушень не виявили. Але й у цій клініці лікаря тимчасово відсторонили від роботи до завершення розслідування.

