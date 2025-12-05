У Німеччині лікарка помилково направила 34 пацієнтки на хіміотерапію

$42.180.02
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 11792 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 18440 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 31703 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 41782 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 36919 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 61857 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34314 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57118 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24607 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Популярнi новини
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 29087 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу5 грудня, 04:03 • 24745 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 24198 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 11965 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго08:47 • 13168 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 6008 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 9152 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 24255 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 61861 перегляди
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 47070 перегляди
У Німеччині лікарка помилково направила 34 пацієнтки на хіміотерапію

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Німеччині лікарка помилково направила 34 пацієнтки на хіміотерапію та терапію антитілами, хоча в цьому не було потреби. Помилку виявили після того, як у двох пацієнток лікування не дало очікуваного ефекту.

У Німеччині лікарка помилково направила 34 пацієнтки на хіміотерапію

У Німеччині лікарка помилково направила 34 пацієнток з раком молочної залози на терапію антитілами та хіміотерапію, хоча в цьому не було потреби. Помилку виявили після того, як у двох пацієнток лікування не дало очікуваного ефекту. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Мережа клінік Gesundheit Nord (Geno) повідомила, що 34 пацієнтки з раком молочної залози помилково отримали направлення на терапію антитілами, а в деяких випадках і на хіміотерапію, хоча в цьому не було необхідності. У Geno підкреслили, що прогноз пацієнтів, ймовірно, не погіршився через неправильне лікування, але визнали, що і терапія антитілами, і хіміотерапія "іноді пов’язані з серйозними побічними ефектами та потенційними довгостроковими наслідками".

За даними Geno, причиною стала неправильна інтерпретація зразків тканин "досвідченим лікарем", яка працювала в патологоанатомічному відділенні клініки Бремена. Це торкнулося і пацієнтів інших лікарень, для яких клініка видавала висновки.

МОЗ застерігає: снодійні без рецепта можуть шкодити сну та здоров’ю02.12.25, 18:08 • 3060 переглядiв

Серію помилок виявив гінеколог, помітивши, що у двох його пацієнток пухлини не реагували на лікування так, як очікувалося. Він розпорядився переглянути висновки. За даними регіональної новинної програми "buten un binnen", було перевірено понад 500 результатів, у 34 випадках вони виявилися помилковими.

Всі постраждалі пацієнтки були повідомлені, керівництво лікарні принесло їм вибачення. Лікаря, яка допустила помилки, відсторонили від роботи. Прокуратура Бремена розслідує ймовірне заподіяння шкоди здоров’ю з необережності.

Зазначається, що та ж лікарка працювала й у патологоанатомічному відділенні Університетської клініки Геттінгена, де займалася не діагностикою раку молочної залози, а іншими завданнями. Тим не менше там також перевірили всі останні висновки цього фахівця і порушень не виявили. Але й у цій клініці лікаря тимчасово відсторонили від роботи до завершення розслідування.

Підлітковий вік триває до 30 років: нове дослідження визначило п’ять фаз розвитку мозку25.11.25, 17:05 • 3267 переглядiв

Ольга Розгон

Карцинома
Німеччина