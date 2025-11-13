Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше

После ликвидации медико-социальных экспертных комиссий в Украине, на их смену пришли экспертные комиссии по оценке повседневного функционирования человека, которые определяют необходимость продления временной нетрудоспособности или установления инвалидности. В Министерстве здравоохранения утверждали, что новая система позволит получить "новый стандарт прозрачности, справедливости и ориентированности на потребности каждого человека". Однако, на практике большинство граждан сталкиваются с проблемой обжалования решения новых команд, ведь их рассматривает одна больница в Днепре, куда "идут" все заявления из разных уголков Украины. УНН рассказывает, как получить инвалидность в 2025 году, что для этого нужно, и как обжаловать решение о неустановлении инвалидности.

Как оформить группу инвалидности: пошаговая инструкция

После серии громких коррупционных скандалов, в Украине было решено ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии, которые действовали в Украине с 1992 года. Именно МСЭКи проводили медико-социальную экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохранения после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

То есть именно МСЭК решали, есть ли у человека основания для установления группы инвалидности, или нет.

Как уже отмечалось, после коррупционных скандалов, Верховная Рада приняла законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 1 января 2025 года.

На смену МСЭКам пришли экспертные комиссии по оценке повседневного функционирования человека.

Оценивание лиц, направленных для прохождения экспертной комиссии в связи с длительной временной нетрудоспособностью, проводится с целью определения необходимости продления временной нетрудоспособности или установления инвалидности.

Проведение оценивания организуется в учреждении здравоохранения, в котором утвержден перечень врачей и специалистов по реабилитации, имеющих право проводить оценивание. Перечень врачей будет согласовываться с Минздравом.

Оценивание проводится экспертными командами, состав которых формируется индивидуально для каждого случая.

В состав указанных комиссий входят врачи, которые:

осуществляют медицинскую практику или оказывают реабилитационную помощь в сфере здравоохранения;

соответствуют другим требованиям, установленным законом.

Какие документы нужны для оформления группы инвалидности

Оценивание людей будет проводиться по электронному направлению, которое сформировано:

лечащим врачом после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;

председателем военно-врачебной комиссии.

В случае отсутствия технической возможности использовать электронную систему, направление будет осуществляться по бумажным документам.

Некоторые дела пациентов будут направляться в разные больницы. В частности, дела пациентов, болеющих туберкулезом, направляются на рассмотрение экспертных команд, созданных на базе региональных фтизиопульмонологических центров/надкластерных учреждений здравоохранения по фтизиопульмонологическому направлению.

Дела пациентов, страдающих расстройствами психики и поведения, направляются на рассмотрение экспертных команд, созданных на базе надкластерных учреждений здравоохранения по психиатрическому направлению.

Дела пациентов, страдающих новообразованиями, направляются на рассмотрение экспертных команд, созданных на базе надкластерных учреждений здравоохранения по онкологическому направлению.

Электронное направление должно содержать следующую информацию:

информация о лице, направляемом на проведение оценивания (фамилия, имя, отчество; пол; идентификационный код; дата рождения; адрес проживания; сведения о наличии или отсутствии инвалидности; номер телефона);

историю заболевания;

состояние лица при направлении на оценивание;

диагноз при направлении на оценивание; основание для направления на оценивание;

информацию о враче, который направил.

К электронному направлению необходимо предоставить копии документов:

паспорта и идентификационного кода;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного, или приписное;

медицинских документов, касающихся заболевания или состояния здоровья, в соответствии с которым лицо направлено на проведение оценивания.

После получения учреждением здравоохранения электронного направления, оно рассматривается администратором. В учреждении здравоохранения может быть уполномочено несколько лиц для выполнения функций администратора.

После получения направления, администратор осуществляет их проверку на предмет полноты предоставленной информации; определяет необходимый перечень специальностей врачей и/или специалистов по реабилитации экспертной команды, а также определяет возможную форму рассмотрения экспертной командой - очно, заочно, с использованием методов и средств телемедицины или по месту пребывания/лечения лица).

После принятия администратором электронного направления к рассмотрению, информация о форме, дате и времени рассмотрения направляется человеку на электронную почту (при наличии), а также будет отображаться в электронной системе для врача, который направил.

В электронной системе врач не будет видеть состав экспертной команды. Администратор может вернуть направление обратно, если в нем есть ошибки в информации, отсутствуют необходимые документы, или плохое качество копий документов, что делает невозможным ознакомление с ними.

Как получить группу инвалидности

До дня рассмотрения дела члены экспертной команды не имеют доступа к делу в электронной системе. Лицо, которое направили на оценивание, не имеет доступа к персональному составу экспертной команды, которая будет осуществлять оценивание.

Рассмотрение дела должно быть проведено не позднее 30 календарных дней со дня электронного направления. Решения принимаются экспертной командой в день рассмотрения дела, кроме случаев необходимости проведения дополнительного обследования.

Во время рассмотрения члены экспертной команды исследуют все предоставленные документы, а также соответствующие медицинские записи, подтверждающие состояние здоровья лица, содержащиеся в электронной системе здравоохранения.

Решения принимаются коллегиально большинством голосов членов экспертной команды. В случае равного распределения голосов решающим является голос председательствующего по этому делу.

Рассмотрение экспертной команды фиксируется в соответствующем протоколе, который подписывается в электронной системе каждым членом команды путем наложения квалифицированной электронной подписи.

Протокол рассмотрения экспертной команды должен содержать следующую информацию:

дата и место проведения рассмотрения;

форма проведения рассмотрения;

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) каждого члена экспертной команды, осуществляющего оценивание с отметкой, кто является председательствующим;

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого осуществляется оценивание;

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) других лиц, присутствующих при рассмотрении;

способ участия каждого лица в рассмотрении;

перечень решений, которые должны быть приняты согласно направлению;

результаты осмотра лица в случае очного или выездного рассмотрения;

краткое описание выступлений каждого лица во время рассмотрения по каждому пункту принимаемых решений;

мнение каждого члена экспертной команды относительно окончательного решения, которое должно быть принято по результатам проведения оценивания;

сведения о голосовании членов экспертной команды по результатам проведения оценивания;

решение, которое принято экспертной командой по результатам проведения оценивания, что в том числе содержит мотивировочную часть.

Аргументированная позиция члена экспертной команды, который не согласен с решением экспертной команды, должна быть изложена в протоколе рассмотрения экспертной команды.

Заочно может проводиться оценивание, если лицо имеет злокачественные новообразования III – IV стадии, болезни крови и кроветворных органов, цереброваскулярные болезни, осложненные гемиплегией, параплегией или тетраплегией, с отсутствием конечностей, а также с болезнями печени, врожденные пороки развития.

По результатам проведения оценивания экспертная команда может принять решение, в котором будет устанавливаться:

степень ограничения жизнедеятельности человека;

определение потребности в продлении временной нетрудоспособности;

инвалидность, фиксирование причин и времени ее наступления в соответствии с документами, подтверждающими это;

степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);

потребность в постоянном уходе.

После проведения оценивания, принятия и подписания в электронной системе, выписка с решением направляется на электронную почту лицу, а также рекомендации, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью (в случае установления инвалидности). Выписка из принятого решения также отображается в электронной системе для врача, который направил.

Также решение об установлении инвалидности или степени утраты трудоспособности будет направляться в ТЦК и СП.

При каких болезнях дают группу инвалидности

Основанием для признания лица лицом с инвалидностью является наличие следующих обязательных условий:

стойкие нарушения функций организма – болезнь длится не менее 12 месяцев, или ожидается, что она будет длиться не менее 12 месяцев или приведет к смерти лица, а также существуют минимальные шансы на значительное улучшение состояния даже при условии применения наилучшего доступного лечения;

ограничение жизнедеятельности – лицо имеет умеренную (1 степень), выраженную (2 степень) или значительную (3 степень) степень ограничения способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю своего поведения, общению, обучению, выполнению трудовой деятельности;

необходимость принятия мер социальной защиты — лицо нуждается в поддержке в повседневной жизни, а именно получении услуг по реабилитации, паллиативной помощи, обеспечении техническими и другими средствами реабилитации, обеспечении лекарственными средствами для использования в амбулаторных условиях и/или медицинскими изделиями для использования в амбулаторных и бытовых условиях.

Группа инвалидности будет устанавливаться в зависимости от степени расстройства функций органов и систем организма и ограничения ее жизнедеятельности и будет делиться на:

первую (I), которая делится на подгруппы А и Б в зависимости от степени утраты здоровья лицами с инвалидностью и объема потребности в постоянном постороннем уходе, помощи или надзоре;

вторую (II);

третью (III).

Первая группа инвалидности устанавливается, если лицо имеет значительную степень (3 степень) ограничения одного или нескольких критериев жизнедеятельности человека. К I группе относятся лица с наиболее тяжелым состоянием здоровья, которые полностью не способны к самообслуживанию, нуждаются в постоянном постороннем надзоре, уходе или помощи, полностью зависимы от других лиц в выполнении жизненно важных социально-бытовых функций или которые частично способны к выполнению отдельных элементов самообслуживания.

К подгруппе А I группы инвалидности относятся лица с исключительно высокой степенью утраты здоровья, которая приводит к возникновению потребности в постоянном постороннем надзоре, уходе или помощи других лиц и фактической неспособности к самообслуживанию.

К подгруппе Б I группы инвалидности относятся лица с высокой степенью утраты здоровья, которая приводит к значительной зависимости от других лиц в выполнении жизненно важных социально-бытовых функций и частичной неспособности к выполнению отдельных элементов самообслуживания.

Вторая группа инвалидности устанавливается, если лица имеют выраженную степень (2 степень) ограничения одного или нескольких критериев жизнедеятельности человека. Ко II группе инвалидности могут относиться также лица, имеющие две болезни или более, приводящие к инвалидности, последствия травмы или врожденные пороки и их комбинации, которые в совокупности вызывают выраженное (2 степень) ограничение жизнедеятельности лица и его трудоспособности.

Третья группа инвалидности устанавливается лицам, имеющим умеренную степень (1 степень) ограничения одного или нескольких критериев жизнедеятельности человека, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками.

Инвалидность устанавливается на следующие сроки:

для лиц, имеющих анатомические дефекты, другие необратимые нарушения функций органов и систем организма – бессрочно;

для лиц, проходящих переосвидетельствование и имеющих инвалидность 1 группы в течение 5 лет – бессрочно;

для лиц, имеющих онкологические и онкогематологические заболевания с неблагоприятным прогнозом – на 5 лет;

для лиц, имеющих хронические заболевания с тяжелым течением – на 5 лет;

для лиц, которым впервые устанавливается 3 группа инвалидности – 1 год;

для лиц, которым впервые устанавливается 2 группа инвалидности – 2 года;

для лиц, проходящих переосвидетельствование, инвалидность устанавливается на срок 1 – 3 года.

В приложениях к постановлению указывается перечень анатомических дефектов и заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования. В частности, перечень содержит 88 заболеваний. Ознакомиться с перечнем болезней можно по ссылке.

Также инвалидность будет устанавливаться на 5 лет, если человек имеет болезни:

органов дыхания, тяжелое течение с хронической респираторной недостаточностью 3 степени;

системы кровообращения, хроническая сердечная недостаточность IIБ – III стадии;

хронической болезни почек стадии 4 – 5;

ВИЧ-инфекции;

сахарного диабета типа 1 или 2;

системной красной волчанки с поражением почек;

болезнь Альцгеймера;

рассеянный склероз.

Обжалование решений

Решения экспертных команд относительно результатов оценивания могут быть обжалованы. Жалоба должна подаваться человеком в бумажной форме в Центр оценивания функционального состояния лиц, или в электронной форме через электронную систему путем обращения к врачу жалобщика.

Отметим, ранее заявление об обжаловании решения МСЭК украинцы могли подавать в ту же МСЭК, где им было отказано в инвалидности.

После ликвидации МСЭКов, функции центральной МСЭК выполняет Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в Днепре, и соответственно все заявления об обжаловании "идут" туда.

То есть, рассмотрение жалоб рассматривает только одна больница в Украине.

В соответствии с постановлением правительства №1338, жалоба может быть подана в течение 40 календарных дней.

Не позднее чем в течение следующего рабочего дня со дня получения жалобы уполномоченное лицо Центра оценивания функционального состояния лица начинает в электронной системе процесс обжалования.

Рассмотрение жалобы экспертной командой Центра оценивания должно быть завершено не позднее 30 календарных дней со дня ее получения.

Собеседники УНН рассказывают, что на практике это совсем работает иначе.

Я подал жалобу еще в апреле. По постановлению правительства, медучреждение в Днепре должно было рассмотреть эту жалобу в течение 30 дней, но я еще жду до сих пор. Сначала в больнице вообще никто трубку не брал, потом операторы говорили, что: "что же мы сделаем, у нас 20 тыс. дел, ожидайте - говорит собеседник на условиях анонимности.

Слова нашего собеседника подтверждают и многочисленные комментарии под постами в Facebook на странице ГУ "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины".

В комментарии УНН нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева рассказала, что "к ней, как народному депутату Украины, такие обращения пока не поступали".

В то же время тема действительно важна. Если количество подобных случаев растет и сроки рассмотрения заявлений об обжаловании затягиваются, - это требует обсуждения на уровне Комитета с участием Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики. Именно эти ведомства были инициаторами изменений, поэтому важно понять, как система работает на практике и не создает ли она дополнительных барьеров для людей - сказала Дмитриева.

