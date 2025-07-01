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Минздрав отменил 445 решений МСЭК об установлении инвалидности чиновникам: проверки продолжаются

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Министерство здравоохранения Украины отменило 445 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам, большинство из которых касаются Государственной таможенной службы. В рамках проверки 2630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов продолжаются.

Минздрав отменил 445 решений МСЭК об установлении инвалидности чиновникам: проверки продолжаются

По результатам проверки было отменено 445 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности должностным лицам. Наибольшая доля отмененных решений – среди должностных лиц Государственной таможенной службы Украины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

По результатам проверки 445 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам уже отменены, а в 286 случаях приняты новые решения, в частности об изменении группы инвалидности (226 случаев) или изменении срока установления инвалидности (60 случаев)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в проверку включено 2630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов, которым была установлена инвалидность. Центром оценки функционального состояния лица уже рассмотрено 1692 дела, еще 423 человека вызваны на дообследование для уточнения функционального состояния.

Наибольшее количество должностных лиц, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на:

  • Государственная таможенная служба Украины – 810 дел, из которых 369 уже рассмотрены, 129 решений отменены, а в 78 случаях – решения изменены;
    • Государственная налоговая служба Украины – 518 дел, из которых 291 рассмотрено, 90 решений отменены, 64 – изменены;
      • Органы прокуратуры – 448 дел, из которых 203 уже рассмотрены, 80 решений были отменены, в 45 случаях решения изменены, а 121 человек вызван на дообследование.

        Дополнение

        Минздрав совместно с правоохранительными органами проводят проверки решений МСЭК относительно должностных лиц. Проверки проводятся во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов". Для осуществления проверок Министерство здравоохранения создало совместную с правоохранителями межведомственную рабочую группу.

        Напомним

        С 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК заработала новая система оценки повседневного функционирования человека.

        В новой системе вместо МСЭК рассмотрено уже более 220 тысяч дел 10.06.25, 17:13 • 3181 просмотр

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        политикаЗдоровье
        Государственная таможенная служба Украины
        Государственная налоговая служба Украины
        Совет национальной безопасности и обороны Украины
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